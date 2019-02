Le gouvernement du Canada collabore avec Ouranos, au Québec, pour faire bénéficier les Canadiens d'une expertise dans le domaine du climat





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW/ - Les Canadiens subissent les répercussions des changements climatiques. L'année dernière, les phénomènes météorologiques extrêmes ont causé des dommages matériels de 1,9 milliard de dollars. À mesure que notre climat change, les villes et les villages, les planificateurs et les constructeurs ainsi que les chercheurs et les praticiens ont besoin de renseignements fiables et exacts pour déterminer quels sont les effets des changements climatiques sur les communautés et sur la vie des Canadiens. L'année dernière, le gouvernement a créé le Centre canadien des services climatiques afin de permettre aux Canadiens d'obtenir des renseignements climatiques exacts et faisant autorité à mesure qu'ils s'adaptent aux impacts des changements climatiques.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé une nouvelle collaboration entre le Centre canadien des services climatiques et Ouranos, au Québec. Dans le cadre de cette collaboration, le gouvernement du Canada investit 1,25 million de dollars sur cinq ans dans Ouranos, un consortium sur la climatologie basé au Québec. Cet investissement permettra à Ouranos de mieux mettre à profit son expertise en climatologie et aidera les Canadiens à se préparer à faire face aux impacts des changements climatiques.

Le Québec est un partenaire important d'Ouranos. Depuis plus de 15 ans, Ouranos fournit à des clients régionaux et nationaux des renseignements importants sur le climat, en les aidant à établir et à mettre en oeuvre des stratégies d'adaptation aux changements climatiques. Le financement fédéral permet à Ouranos d'accroître l'accès à ses services climatiques, y compris à la formation. Ultimement, ce financement renforcera la capacité collective d'offrir des services climatiques coordonnés partout au Canada; ainsi les Canadiens seront prêts pour les changements climatiques à venir.

« Alors que le Canada se prépare à un avenir où le climat sera en évolution, il est essentiel de soutenir les organisations scientifiques qui fournissent aux Canadiens des renseignements fiables et accessibles sur le climat. En collaborant avec les experts sur le climat d'Ouranos, nous assurons aux Canadiens du Québec et du reste du pays l'accès aux renseignements sur le climat dont ils ont besoin. Ensemble, le Canada renforce la résilience face aux changements climatiques et jette les bases de l'avenir à faibles émissions de carbone de nos enfants et petits-enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ouranos est heureux de collaborer avec le Centre canadien des services climatiques, notamment afin d'agir comme pôle régional d'expertise en matière de services climatiques. Cette initiative permettra d'améliorer la fourniture d'informations climatiques et d'en faciliter l'accès aux décideurs, praticiens ou professionnels qui désirent réduire les risques face aux impacts des changements climatiques. Dans un contexte où nous devons apprendre à vivre avec une nouvelle réalité climatique, l'adaptation sera incontournable. »

- Alain Bourque, directeur général d'Ouranos

Le Canada subit les répercussions des changements climatiques. Les phénomènes météorologiques extrêmes qui contribuent, en été, aux incendies de forêt en Colombie?Britannique et, au printemps, aux inondations dans l'est du Canada, soulignent le besoin de mieux préparer les Canadiens à s'adapter aux changements climatiques et de renforcer leur résilience face à ces derniers.

Le gouvernement du Canada aide les Canadiens à s'adapter aux défis que posent les changements climatiques. Pour nous adapter, il faut modifier nos décisions, activités et façons de penser. Par exemple, nous élaborons des normes de construction plus strictes pour les endroits où des chutes de neige plus importantes sont attendues et nous limitons les constructions dans les secteurs côtiers où le niveau de la mer devrait augmenter.

Le gouvernement du Canada a créé le Centre canadien des services climatiques en 2018 afin que tous les Canadiens - des propriétaires résidentiels aux planificateurs municipaux - disposent de l'information et du soutien dont ils ont besoin pour comprendre les effets des changements climatiques et planifier en conséquence.

Ouranos est reconnu à l'échelle nationale et internationale comme un fournisseur expert de services climatiques. L'organisation fournit depuis longtemps de l'information sur le climat qui permet de mettre en place des mesures d'adaptation.

La collaboration avec Ouranos est la deuxième d'une série de collaborations prévues avec les provinces et les territoires partout au pays (y compris une avec le Pacific Climate Impacts Consortium).

La Province du Québec est une source importante de financement pour Ouranos et elle est représentée au sein de son conseil d'administration.

