Le gouvernement du Canada soutient l'action climatique de l'Université McGill





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW/ - Les Canadiens subissent directement les répercussions et les coûts des changements climatiques. En travaillant ensemble, nous pouvons prendre des mesures contre les changements climatiques de façon à ce que tous les Canadiens en bénéficient. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les entreprises, les villes et localités, les communautés autochtones, les universités, les écoles et les hôpitaux afin de réduire la pollution, d'améliorer la santé et de diminuer le coût de la vie.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé le soutien des mesures de lutte contre les changements climatiques de l'Université McGill. Le gouvernement investira jusqu'à 1,8 million de dollars pour aider l'Université McGill à améliorer ses appareils de chauffage et son système de distribution de la chaleur, des mises à niveau qui réduiront la consommation de combustible et les émissions, et qui rendront l'air plus propre à l'échelle locale.

Au campus du centre-ville, les appareils de chauffage alimentés par des combustibles fossiles seront remplacés par des appareils fonctionnant à l'électricité propre et des échangeurs thermiques seront installés pour récupérer la chaleur et réduire davantage la consommation d'énergie. Sur le site de la Réserve naturelle Gault de l'Université McGill, située au mont Saint-Hilaire, les appareils de chauffage au mazout seront remplacés par des appareils utilisant de l'électricité propre. Ces investissements sont des façons pratiques de réduire la pollution de l'air et les émissions de carbone, d'économiser de l'énergie, de réduire les coûts et de créer de bons emplois dans le secteur de l'économie propre.

Le financement provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui représente une part importante du plan climatique canadien. Le plan climatique canadien met notre pays sur la voie de la plus grande réduction des émissions de carbone de son histoire. Ce plan comprend plus de 50 mesures, notamment l'investissement dans l'énergie propre et l'élimination progressive de la production d'électricité à partir du charbon, le développement des transports en commun, et l'instauration d'une tarification de la pollution de sorte que polluer n'est désormais plus gratuit.

« Les Canadiens de tout le pays proposent des solutions novatrices et abordables afin d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire les émissions, permettant aux gens d'économiser de l'argent et créant de bons emplois par le fait même. En investissant dans ces projets, d'un océan à l'autre, notre gouvernement veille à ce que nous soyons bien positionnés pour réussir sur le marché mondial de 26 mille milliards de dollars des solutions propres et pour créer de bons emplois pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

L'Université McGill, située à Montréal, au Québec, recevra jusqu'à 1,8 million de dollars en financement par l'intermédiaire du volet des champions du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone.

L'Université distribuera la chaleur de façon plus efficace grâce à la mise en place d'échangeurs thermiques dans l'installation de chauffage central de son campus du centre-ville. La récupération de la chaleur des gaz de combustion améliorera l'efficacité, ce qui réduira la consommation de combustible et les émissions de gaz à effet de serre.

L'Université installera une nouvelle chaudière électrique dans son campus du centre-ville pour remplacer l'une des chaudières à vapeur alimentée au gaz naturel, ce qui réduira la consommation d'énergie et les émissions. À la Réserve naturelle Gault de l'Université McGill, les appareils de chauffage passeront du mazout à l'électricité propre, ce qui éliminera la consommation de mazout, et rendra ainsi le campus presque totalement neutre en carbone.

Selon Clean Energy Canada, les mesures d'efficacité énergétique énoncées dans le plan climatique canadien aideront à améliorer l'économie et l'environnement du Canada d'ici 2030, en créant 118 000 nouveaux emplois, en faisant bondir notre produit intérieur brut de 356 milliards de dollars et en faisant économiser aux ménages canadiens en moyenne 114 $ par an. Les avantages économiques de l'efficacité énergétique sont considérables pour les Canadiens. Chaque dollar dépensé dans l'efficacité énergétique génère environ sept dollars de produit intérieur brut.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone se divise en deux parties :

Le Fonds du leadership verse jusqu'à 1,4 milliard de dollars aux provinces et aux territoires afin d'optimiser les investissements dans les projets et les programmes qui créent une croissance propre et réduisent les émissions de gaz à effet de serre dans le but d'appuyer le cadre pancanadien. Le Défi verse plus de 500 millions de dollars en financement pour appuyer des projets qui permettront de mettre à profit l'ingéniosité à l'échelle du pays pour réduire les émissions et de générer une croissance propre.

Le Défi est divisé en deux volets.

Le volet des champions, dont le financement est estimé à 450 millions de dollars, était ouvert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux collectivités et aux organisations autochtones, aux entreprises et aux organisations à but non lucratif.



Le volet des partenariats, dont le financement est estimé à 50 millions de dollars, a été lancé le 20 décembre 2018 et cible les candidats de plus petite envergure, dont les petites entreprises, les organisations à but non lucratif, les petites municipalités et les collectivités et organisations autochtones.

