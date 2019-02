Programme d'amélioration de la route 389 - Début des travaux de déboisement





BAIE-COMEAU, QC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les travaux de déboisement dans le cadre du Programme d'amélioration de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont débuteront le 25 février. Les travaux se dérouleront jusqu'au 3 mai 2019 entre Baie?Comeau et la centrale Jean-Lesage (Manic-2), dans le secteur du projet B. Ils seront réalisés par les Entreprises R & G St-Laurent.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet B consiste en la construction d'un nouveau tracé de 4 kilomètres via l'avenue du Labrador à partir de Baie-Comeau et en l'amélioration de la route actuelle, entre le kilomètre 4 et Manic-2 (kilomètre 22)

Citations :

« Je suis ravi de souligner le lancement de ces travaux, qui permettront d'améliorer une infrastructure de transport clé du Nord québécois. La réfection de la route 389 améliorera grandement la sécurité des usagers et l'accessibilité aux municipalités éloignées de la Côte-Nord. Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures de transport afin de faciliter la circulation des gens et des marchandises, de soutenir la croissance économique et de préserver la qualité de vie de tous les Canadiens. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Je me réjouis qu'une étape supplémentaire soit franchie dans le projet d'amélioration de la route 389. L'amélioration géométrique de cette route stratégique augmentera considérablement la sécurité de tous les usagers et facilitera l'accès à nos ressources naturelles situées dans cette région. »

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel

« L'amélioration de la 389 est primordiale pour le développement économique de la Côte-Nord. Cette route doit être sécuritaire pour l'ensemble de nos communautés. Je me réjouis donc de l'avancement du projet et je suivrai de très près les prochaines étapes. »

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien

Faits saillants :

La route 389 représente un axe stratégique pour l'accès aux ressources et le développement économique du Nord québécois.

Le Programme d'amélioration de la route 389 se divise en 5 projets distincts - A, B, C, D, et E - visant à réaliser des correctifs essentiels à l'amélioration de la sécurité et du confort des usagers.

Rappelons qu'un investissement de 468 millions de dollars a été annoncé pour la réalisation du Programme. Le partage de l'investissement se décline comme suit :

Gouvernement du Canada - 183 millions de dollars

Société du Plan Nord - 190 millions de dollars



Ministère des Transports - 95 millions de dollars

