Semaine de relâche : Transport gratuit à Laval du 2 au 10 mars

Le gouvernement du Québec annonce des aides financières de plus de 41,3 millions de dollars pour soutenir des projets d'investissement et d'innovation en aérospatiale totalisant plus de 115,2 millions de dollars. Devant l'absence de fonds fédéraux...

Les travaux de déboisement dans le cadre du Programme d'amélioration de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont débuteront le 25 février. Les travaux se dérouleront jusqu'au 3 mai 2019 entre Baie?Comeau et la centrale Jean-Lesage (Manic-2), dans le...