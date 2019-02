Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec octroie près de 500 000 $ aux Rendez-vous Québec Cinéma





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier aux Rendez-vous Québec Cinéma, qui se déroulent à Montréal jusqu'au 2 mars 2019.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 481 900 $ pour soutenir ce festival.

Depuis 37 ans, les Rendez-vous Québec Cinéma participent au développement et à la vitalité de l'industrie québécoise du cinéma. À la fois lieu de rencontres, d'échanges et de découvertes, cet événement est une vitrine d'exception pour de nombreux jeunes cinéastes et une occasion, pour les amateurs, le grand public et les professionnels d'ici et de l'étranger, d'apprécier la qualité des productions.

La Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival une somme de 225 000 $ dans le cadre du programme Promotion et diffusion - Aide aux festivals de films. Le ministère du Tourisme consent une aide financière de 132 000 $, qui découle du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. À cette contribution s'ajoute un montant de 60 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, lequel est administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le ministère de la Culture et des Communications offre un soutien de 49 900 $ en vertu du programme Aide aux projets. Enfin, la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne verse une somme de 15 000 $ par le truchement du Programme d'appui à la francophonie canadienne.

Citations :

« Ce festival qui rend hommage au cinéma québécois est un incontournable pour tous les cinéphiles avides de découvertes. Notre gouvernement est heureux d'encourager ce véritable carrefour culturel qui permet de révéler la valeur de nos oeuvres cinématographiques et qui contribue à leur rayonnement. Je tiens d'ailleurs à souligner le talent, l'audace et la créativité de nos cinéastes, qui savent en mettre plein la vue au public et qui nous rendent si fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Les Rendez-vous Québec Cinéma multiplient les occasions pour les amateurs de cinéma d'aller à la rencontre des artisans d'ici. Il s'agit d'une belle occasion pour les cinéphiles de faire des découvertes qui les étonneront. Le tourisme étant un moteur important de l'économie québécoise, j'invite les visiteurs qui prendront part à l'événement à parcourir les rues de Montréal et à profiter des attraits qui animent le centre-ville en cette période hivernale et qui contribuent au dynamisme économique de la ville. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Entraînant des retombées économiques et culturelles importantes, les Rendez-vous Québec cinéma contribuent à la réputation de Montréal en tant que centre de production cinématographique de calibre mondial. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement d'envergure qui met en valeur le talent des artisans et des professionnels du cinéma d'ici. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Assurer la vitalité d'une langue, c'est lui permettre de s'exprimer dans toutes les formes d'art, car au-delà des mots, c'est toute une façon de vivre et toute une culture que l'on fait découvrir et met en valeur. Les Rendez-vous Québec Cinéma sont ainsi devenus au fil des ans un point de rencontre important pour les créateurs canadiens francophones et les professionnels québécois du cinéma. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est heureux de s'associer à la présentation de cet événement. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Ministère de la Culture et des Communications :

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 10:23 et diffusé par :