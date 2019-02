Déclaration - Le ministre Garneau souligne d'importants jalons de l'aviation canadienne à l'occasion de la Journée nationale de l'aviation





OTTAWA, le 22 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la Journée nationale de l'aviation :

« Le 23 février 1909, le pilote J.A.D. McCurdy a effectué un vol à bord du Silver Dart de Baddeck, en Nouvelle-Écosse. Cet événement a marqué l'entrée du Canada dans le domaine de l'aviation en tant que chef de file mondial, et nous le soulignons tous les ans à l'occasion de la Journée nationale de l'aviation.

Les premiers vols ont poussé le gouvernement du Canada construire un avenir où les activités d'aviation civile se déroulent en toute sécurité au Canada. Depuis maintenant 100 ans, tous les aéronefs, les aéroports, les équipes au sol et les équipages doivent respecter les règlements pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique.

Aujourd'hui, je souhaite témoigner ma reconnaissance envers tous les fonctionnaires qui ont travaillé à élaborer, à modifier et à appliquer la Loi sur l'aéronautique et la réglementation sur l'aviation. C'est grâce au dévouement collectif et au professionnalisme dont ils ont fait preuve au cours des 100 dernières années que nous pouvons voler en toute sécurité.

L'industrie aérospatiale canadienne génère des revenus annuels se chiffrant à 29,8 milliards de dollars et elle représente 211 000 emplois directs et indirects au Canada. Les transporteurs aériens, les aéroports et les entreprises de services connexes totalisent 140 000 emplois, et 5 % de tous les emplois dans le nord du pays dépendent du secteur.

Je souhaite remercier les nombreuses personnes, qu'elles soient employés de transporteurs aériens ou d'aéroports, membres d'équipages, ingénieurs, contrôleurs aériens ou employés d'entretien, qui ont contribué au maintien de la sécurité de l'aviation au bénéfice de tous les Canadiens et qui ont veillé à ce que le réseau de transport aérien du Canada reste l'un des plus sécuritaires au monde.

Vous pouvez réaliser votre rêve de voler et d'aider les autres à voler. L'avenir de cette industrie ne connaît pas de frontières et j'incite tout le monde, en particulier les jeunes, les membres de peuples autochtones et les femmes, à entreprendre une carrière dans l'industrie nationale de l'aviation et de l'aéronautique. »

