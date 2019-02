Cambium Networks souligne le travail des héros de la connectivité sans fil du monde entier





Le prix des héros de la connectivité honore ceux qui changent des vies grâce à la connectivité sans fil ROLLING MEADOWS, Illinois, 22 février 2019 /CNW/ - Cambium Networks, important fournisseur mondial de solutions réseau sans fil, a annoncé aujourd'hui l'identité du deuxième lauréat annuel et ainsi que celle des plus récents lauréats trimestriels du Connectivity Hero Award (prix des héros de la connectivité) remis par l'entreprise. Créé en 2017, le prix récompense les personnes qui ont changé la vie des gens et amélioré la qualité de vie dans les communautés grâce à leurs efforts déployés pour accroître la connectivité sans fil et connecter à Internet ceux qui n'y ont pas accès autrement.

Le lauréat du prix des héros de la connectivité 2018 est Duduzile Mkhwanazi, Project ISIZWE - Project Isizwe est un organisme sans but lucratif qui préconise et permet le déploiement de points d'accès Wi-Fi gratuits à distance de marche dans les communautés à faible revenu. Project Isizwe travaille en partenariat avec les secteurs privé et public et a été le premier organisme à déployer le plus grand réseau Wi-Fi public gratuit d'Afrique dans la municipalité de Tshwane de la province du Gauteng, en Afrique du Sud. Sous la direction de Duduzile, Project Isizwe a été le premier organisme à connecter deux communautés minières à un réseau Wi-Fi gratuit en partenariat avec la mine Glencore située dans le Mpumalanga.

« Dans de nombreuses régions du monde non connectées, les gens endurent et persistent, parcourant souvent de grandes distances pour accomplir des tâches qui nécessitent une connectivité », a déclaré Ritesh Patel, analyste de réseaux locaux sans fil pour le Dell'Oro Group. « Les réseaux sans fil continueront de jouer un rôle essentiel dans la mise en relation des gens. Il est vraiment inspirant de voir ces héros de la connectivité contribuer à la communauté mondiale en investissant leur temps et leurs ressources personnelles pour combler immédiatement et à jamais le fossé numérique et changer des vies. »

« Connecter les jeunes permet d'améliorer les résultats obtenus en matière d'éducation et met en oeuvre un changement durable qui améliore leur qualité de vie pour toujours », a déclaré Atul Bhatnagar, président et chef de la direction de Cambium Networks. « La connectivité sans fil peut atteindre les collectivités rurales éloignées et connecter immédiatement les étudiants au reste du monde, comblant littéralement le fossé numérique. Nous sommes impressionnés et encouragés par les visionnaires qui voient cette occasion de changement et qui donnent de leur temps et de leur énergie pour améliorer leurs vies. »

Le prix des héros de la connectivité, dont un prix annuel, est décerné, chaque trimestre civil, à un maximum de quatre personnes visionnaires. Les lauréats nommés chaque trimestre verront faire en leur nom un don de 1 000 $ à un organisme de bienfaisance de leur choix. Pour le lauréat annuel, un don de 5 000 $ sera fait en son nom à un organisme de bienfaisance de son choix. Tous les lauréats font l'objet d'un article de fond sur le site Web de Cambium Networks.

En plus d'avoir reçu le prix des héros de la connectivité 2018, Duduzile Mkhwanazi, Project ISIZWE, a été l'un des deux lauréats du prix pour le quatrième trimestre de 2018 :

Project Isizwe est un organisme sans but lucratif qui préconise et permet le déploiement de points d'accès Wi-Fi gratuits à distance de marche dans les communautés à faible revenu. En plus de connecter à Internet les deux collectivités minières mentionnées ci-dessus, Project Isizwe s'est également associé à AWARE.org pour utiliser l'accès Internet comme catalyseur de leur programme de consommation responsable d'alcool (Responsible Alcohol Usage Program) et de Social Collective dans le cadre de leur programme des champions du Wi-Fi gratuit (Free Wi-Fi Champions Program) - à Botshabelo (État libre) et à Bushbuckridge (Nelspruit).

Le second lauréat du prix pour le quatrième trimestre est :

Eric Wills, Wireless Applications Corp . Puerto Rico , de nombreux fournisseurs de services sans fil ont été submergés par l'énorme quantité de travail qui les attendait pour remettre toutes les installations en état de marche pour les résidents et les entreprises. Grâce à la relation d'affaires étroite et loyale entre Après le passage de l'ouragan Maria à, de nombreux fournisseurs de services sans fil ont été submergés par l'énorme quantité de travail qui les attendait pour remettre toutes les installations en état de marche pour les résidents et les entreprises. Grâce à la relation d'affaires étroite et loyale entre Wireless Applications Corporation et Neptuno Networks (l'un des trois principaux fournisseurs de services sans fil de l'île), le recours à l'équipe responsable des services de Wireless Applications a permis de cerner rapidement les zones de panne, de redessiner et de réacheminer les liaisons hertziennes pour rejoindre les résidents et les entreprises le long du chemin parcouru par le réseau, et de les remettre en service plus rapidement que tout autre fournisseur sur l'île.

Les mises en candidature pour la prochaine ronde de prix des héros de la connectivité sont ouvertes dès maintenant et peuvent être soumises en ligne.

