Avis aux médias - Venez écouter ce que le climatologue principal d'Environnement et Changement climatique Canada a à dire au sujet de l'évolution du climat au Canada





VANCOUVER, le 22 févr. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que David Phillips, climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada, fera une présentation (en anglais seulement) sur le thème : « L'évolution de la météo et du climat : ce n'est plus ce que nos grands-parents ont connu », mettant à profit ses 50 ans et plus d'expérience dans l'étude des changements qui s'opèrent dans le climat et la météo au Canada.

Date : Le lundi 25 février 2019 Heure : 19 h (HNP) Lieu : Bibliothèque publique de Vancouver

Salle Alice MacKay

350, rue West Georgia

Vancouver (Colombie-Britannique)

L'entrée est gratuite. Pour vous inscrire, veuillez faire parvenir un courriel à l'adresse : ec.servicesmeteo-weatherservices.ec@canada.ca .

David Phillips sera disponible pour accorder des entrevues. Pour en faire la demande, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

