Le ministre MacAulay conclut une visite agricole fructueuse aux États-Unis





WASHINGTON, D.C., le 22 févr. 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'accroître les débouchés aux États-Unis pour nos agriculteurs, nos transformateurs et nos exportateurs afin de stimuler la croissance de l'économie canadienne et d'atteindre l'objectif du gouvernement du Canada qui consiste à faire passer les exportations mondiales de produits agricoles à 75 milliards de dollars d'ici 2025.

Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, a conclu une visite fructueuse aux États-Unis qui l'a amené à Arlington, en Virginie, et à Washington, D.C. La visite du ministre MacAulay a été l'occasion de renforcer la position du Canada en tant que partenaire fiable en matière de commerce agricole et de soutenir le partenariat commercial le plus fructueux au monde.

Lors de la 95e édition annuelle de l'Agricultural Outlook Forum du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), le ministre MacAulay a participé, en compagnie du secrétaire à l'Agriculture du Mexique, Victor Villalobos, à un groupe de discussion trilatéral organisé par le secrétaire à l'Agriculture des États-Unis, Sonny Perdue. Ces derniers ont discuté de l'importance des relations commerciales entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui seront renforcées par le nouvel ALÉNA, et ont souligné que les agriculteurs et les transformateurs dans les trois pays comptent sur un environnement commercial prévisible et stable.



Ces discussions ont fait ressortir l'importance du commerce pour le revenu agricole et les collectivités rurales dans les trois pays et ont donné au ministre et aux secrétaires l'occasion de parler des défis et des possibilités en ce qui concerne la croissance à l'échelle de l'Amérique du Nord.

De plus, le ministre MacAulay a tenu des tables rondes avec des intervenants américains de premier plan sur les relations commerciales entre le Canada et les États?Unis liées à l'agriculture et sur le rôle joué par les femmes pour accroître les débouchés dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

« Notre gouvernement est résolu à continuer de travailler avec les États-Unis et le Mexique afin de renforcer nos relations nords-américains pour le bien de nos agriculteurs, de nos collectivités rurales et de nos économies. Un libre-échange équitable et équilibré est et doit continuer d'être le moteur de la croissance et de la prospérité de nos trois pays. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Canada et les États?Unis sont l'un pour l'autre le plus grand partenaire dans le domaine agroalimentaire, comme en font foi les échanges bilatéraux qu'ils ont enregistrés à ce titre en 2017 (48,5 G$ US) et pour la période allant de janvier à novembre 2018 (46,0 G$ US).

Selon les données du Census Bureau américain, les États-Unis ont enregistré un excédent commercial agricole de 1,9 G$ US avec le Canada en 2017 et un excédent commercial de 1,2 G$ US pour la période allant de janvier à novembre 2018.

un excédent commercial de 1,2 G$ US pour la période allant de janvier à novembre 2018. Le Canada est le principal marché d'exportation pour les produits agricoles et agroalimentaires de 29 États.

est le principal marché d'exportation pour les produits agricoles et agroalimentaires de 29 États. Le Mexique est un important marché pour les exportations de produits agricoles et agroalimentaires du Canada, qui se sont chiffrées à 1,7 G$ CA l'an dernier.

En 2017, le Canada se classait au deuxième rang des importateurs de produits agricoles et agroalimentaires mexicains.

