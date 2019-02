Un établissement scientifique de pointe soutient la formation des compétences à la Memorial University de Terre-Neuve





ST. JOHN'S, le 22 févr. 2019 /CNW/ - Les collèges et universités du Canada sont à l'avant-garde du progrès dans les domaines de la science, de la recherche et de l'innovation. Ils jouent un rôle essentiel dans notre société en aidant les Canadiens à obtenir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail et relever les grands défis de notre époque. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'appuyer nos collèges et universités et d'investir dans les étudiants et leur avenir.

Le premier ministre Justin Trudeau a visité aujourd'hui la Memorial University à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, où il a souligné un investissement de près de 100 millions de dollars du gouvernement du Canada pour construire un établissement scientifique de pointe. La nouvelle installation comprendra des espaces de recherche et d'enseignement en laboratoire pour les étudiants en sciences et en génie, ainsi que des aires de travail visant à faciliter la collaboration entre le milieu universitaire et l'industrie.

La construction devrait être complétée d'ici 2020 et le projet crée déjà de bons emplois pour la classe moyenne. Lorsqu'elle ouvrira ses portes, l'installation de recherche scientifique attirera les meilleurs talents venus de partout au pays. Elle permettra de créer un environnement intégré d'apprentissage et de recherche qui favorisera l'innovation et la collaboration entre les disciplines.

Citation

« L'innovation prend racine dans nos collèges et universités. Notre gouvernement continuera d'investir dans des projets de pointe, comme la nouvelle installation de recherche scientifique de la Memorial University. Ainsi, nous pouvons préparer les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain, tout en aidant le Canada à faire concurrence sur la scène internationale. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le gouvernement du Canada affectera près de 100 millions de dollars au projet par l'intermédiaire du volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La province de Terre-Neuve-et- Labrador y investit plus de 25 millions de dollars, et la Memorial University est responsable du reste des coûts totaux du projet.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets d'envergure à l'échelle du pays.

