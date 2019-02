L'attraction « Elephant Mud Fun » du zoo de Bali va attirer des milliers de touristes internationaux





BALI, Indonésie, 22 février 2019 /PRNewswire/ -- Le zoo de Bali est fier de présenter le nouveau pack intimiste d'une demi-journée « Elephant Mud Fun » pour s'amuser dans la boue avec les éléphants qui permet aux visiteurs de se salir avec les sympathiques éléphants de Sumatra tout en découvrant leur comportement de la main de notre cornac. Les visiteurs découvriront des informations intéressantes dans le lieu même où il est courant de voir des éléphants se baigner dans la boue en été ; en effet, leur température corporelle élevée génère une grande dose de chaleur métabolique et comme ils ne possèdent aucune glande sudoripare pour faire baisser leurs thermomètres internes, ils ont besoin de la boue pour rester frais.

L'aventure commence à 7 heures du matin : les visiteurs sont pris en charge à leur hôtel et conduits jusqu'au zoo de Bali. En arrivant dans la zone de Kampung Sumatra, les visiteurs auront une brève présentation du programme avec un café ou thé et snack gratuits. « Le cornac anglophone du zoo partagera des informations sur les éléphants et offrira aux visiteurs des fruits tropicaux pour alimenter les éléphants. Les visiteurs sont accompagnés par le cornac jusqu'à la rivière pour voir les éléphants en liberté et avoir la possibilité d'interagir étroitement et de prendre des photos avec eux. Trois mois après son lancement, cette aventure attire de plus en plus de touristes, en particulier les Australiens, ils adorent ce programme car il est très éducatif, » a expliqué Lesmana Putra, directeur général du zoo de Bali.

Ensuite, c'est l'heure du bain pour les éléphants avec un mélange généreux d'eau, de terre et de plaisir. Couvrez-vous de boue aux côtés des éléphants qui adorent se salir. Les visiteurs pourront descendre avec les éléphants à la rivière Wos toute proche pour se baigner avec eux. Une fois que les éléphants sont propres, les visiteurs pourront prendre des photos finales avec eux avant de se séparer de leurs nouveaux amis. Ils pourront alors se doucher et se changer pour aller prendre un déjeuner relaxant.

Les visiteurs sont invités à explorer le reste du zoo pour admirer la collection de plus 500 animaux rares et exotiques comprenant des espèces rares et menacées comme le Dragon de Komodo, le tigre de Sumatra et l'orang-outan. L'aventure « Elephant Mud Fun » du zoo de Bali est conçue pour découvrir le comportement de ces magnifiques mammifères et pour vivre une expérience unique et l'une des aventures en plein air les plus incroyables à Bali.

