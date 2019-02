L'Oréal Paris annonce les lauréates canadiennes du programme Femmes de Valeur 2019





À l'occasion de la Journée internationale de la femme, 110 000 $ en dons de bienfaisance seront remis à dix femmes d'exception qui inspirent leurs communautés et qui favorisent le changement par leurs efforts humanitaires.

Les Canadiens sont invités à voter pour la lauréate nationale 2019 à womenofworth.ca/fr.

TORONTO, le 22 fevr. 2019 /CNW/ - L'Oréal Paris Canada a annoncé aujourd'hui les lauréates remarquables de la troisième édition annuelle de son programme Femmes de Valeur. L'initiative philanthropique reconnaît les efforts d'un groupe hétéroclite de femmes qui sèment la beauté par leur bénévolat et récompense les contributions inspirantes qu'elles apportent à leurs communautés. Dix femmes d'influence ont été sélectionnées en raison de l'incidence importante qu'elles ont eue sur un éventail de causes et d'initiatives d'envergure.

Les lauréates se joindront à d'éminentes anciennes lauréates canadiennes qui se consacrent sans relâche à la construction d'un avenir où la compassion, l'inclusion et le respect sont inhérents au changement. Toutes les lauréates recevront un don de 10 000 $ pour leur organisme, de même qu'un voyage pour deux personnes, tous frais payés, pour assister au gala de remise des prix qui aura lieu à Toronto le 8 mars, lors de la Journée internationale de la femme.

« Nous sommes extrêmement fiers de féliciter ces actrices du changement. Leur volonté inébranlable et leurs réalisations sont absolument remarquables », a souligné Milan Mladjenovic, directeur général à L'Oréal Paris au Canada. « Chaque année, nous sommes profondément touchés par le récit de leurs croisades - et cette année ne fait pas exception. Pour moi, c'est un immense privilège de rendre hommage à ces femmes exceptionnelles qui créent un monde meilleur en faisant jaillir la lumière. »

Jusqu'au 4 mars, les Canadiens peuvent voter en ligne pour choisir la lauréate nationale qui recevra un don supplémentaire de 10 000 $ pour son organisme sans but lucratif. Le public peut visiter womenofworth.ca/fr pour connaître les détails concernant la cause de chacune des lauréates ainsi que son parcours. Un envoi par adresse courriel par jour sera accepté. Le vote du public constitue un facteur clé pour le jury dans son processus de sélection de la lauréate nationale 2019.

Voici les lauréates du programme Femmes de Valeur 2019 :

(en ordre alphabétique)

Ishita Aggarwal, Mom's The Word (MTW) à Vaughan (Ontario), aide les femmes enceintes sans domicile fixe et à faible revenu à combattre la pauvreté liée à la maternité et la morbidité infantile, en plus de favoriser la littéracie en matière de santé.

Toyo Ajibolade, Lady Ballers Camp à Toronto (Ontario), mobilise de façon active les filles et les jeunes femmes membres de minorités raciales et issues de ménages à faible revenu. Elle brise les barrières sociales, économiques et liées au genre afin que ces femmes puissent participer à des programmes de loisirs, à des activités éducatives et à des initiatives de leadership et avoir accès à un emploi.

Lynda Debono, Sarah & Claire's Food Drive à Toronto (Ontario), a pour mission de mobiliser les jeunes de la communauté et de conscientiser la population aux conséquences de l'insécurité alimentaire, en plus de nourrir des centaines de milliers de personnes dans le besoin.

Isabelle Ducharme, Keroul - Montréal (Québec), milite en faveur de l'amélioration de l'accessibilité aux services culturels et touristiques pour les personnes ayant des capacités physiques restreintes au Québec.

Katie Mahoney, We Are Young à Halifax (Nouvelle-Écosse), réalise les rêves inassouvis des personnes âgées dans l'espoir de réduire l'écart entre les générations, de sensibiliser le public à l'égard des inégalités chez les aînés et de souligner l'importance de leur rôle au sein de la société.

Danielle Main, Leash of Hope Assistance Dogs à Vancouver (Colombie-Britannique), a fondé un programme sans but lucratif qui rescape les chiens et les entraîne à devenir des chiens d'assistance pour des personnes ayant divers types de handicaps afin que celles-ci retrouvent leur indépendance. Mme Main est aveugle et possède le premier chien d'assistance dressé dans le cadre du programme.

Eliza Olson, Ph. D., Burns Bog Conservation Society à Delta (Colombie-Britannique), a pour mission d'assurer la protection et la pérennité de l'écosystème unique de Burns Bogs pour les générations futures. Mme Olson défend la gestion environnementale en sensibilisant sa communauté.

Adeola Deborah Olubamiji, STEMHub Foundation à Mississauga (Ontario), s'efforce d'élargir les ambitions des femmes, des minorités visibles et des jeunes défavorisés et de faciliter leur accès à l'éducation supérieure et aux carrières dans le secteur des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM).

Lynne Rosychuk, The Jessica Martel Memorial Foundation à Morinville (Alberta), soutient les victimes de violence conjugale, autant les familles que les enfants, peu importe leur âge et leur genre. Elle aide les personnes dans le besoin à trouver un lieu sûr et les ressources nécessaires pour emprunter le chemin vers la guérison. De plus, l'organisme construit actuellement un refuge appelé Jessie's House.

Nicole White, Moon Time Sisters à Saskatoon (Saskatchewan), milite pour les droits des femmes et l'égalité sociale. Elle contribue à l'approvisionnement de produits menstruels dans les communautés autochtones du Nord et ailleurs pour les femmes qui y ont peu ou pas accès.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Femmes de Valeur, pour découvrir les lauréates canadiennes de l'édition actuelle et des éditions précédentes et pour voter pour la lauréate nationale 2019, visitez www.womenofworth.ca/fr.

