Tarku annonce son programme de forage en cours sur Admiral, projet aurifère détenu à 100%

MONTRÉAL, 22 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») est heureuse d'annoncer le début de sa campagne de forage sur son projet Admiral, détenus à 100 % par la société et localisé dans la région de Matagami, Eeyou Istchee Baie-James, Québec (voir communiqué du 31 janvier 2019). Une foreuse est présentement mobilisée sur le site et la campagne est en cours.



Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, déclare : « Le début de cette première campagne de forage sur Admiral est une étape importante pour la Société, car nous pensons que la structure régionale ciblée qui couvre les projets Admiral et Apollo est une cible aurifère potentielle non testée en forage dans la région de Matagami. Nous sommes vraiment encouragés par le potentiel aurifère de ce secteur ».

L'objectif du programme de forage est d'évaluer des cibles sélectionnées le long d'un corridor de 1 à 1,5 km de large et identifiés par le récent levé géophysique de haute résolution de Tarku et les compilations de données et qui contient l'indice aurifère Lac Olga Ouest situé sur le projet Admiral (5,9 g/t Au en échantillon choisi; GM 49140). Le corridor structurel, constitue un contexte favorable aux minéralisations de type or orogénique associées aux roches alcalines et aux intrusions porphyriques (figure 1).

À propos du projet Admiral

Le projet Admiral est situé à l'ouest du lac Olga et est constitué de 30 claims (1 667 ha) à la convergence des zones de cisaillement de la rivière Waswanipi (ZCRW) et du lac Olga (ZCLO). La ZCLO contient l'indice aurifère Lac Olga Ouest comme précédemment décrit et le gîte à haute teneur Indice Principal zone Olga (14,75 g/t Au; 1,14 % Cu; 10,3 g/t Ag; sur 1,50 m; GM 50632) détenu par Goldcorp et situé à 10 km au sud-est d'Admiral (voir www.tarkuresources.com ).

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku Resources Ltd. est une société d'exploration axée sur la génération de projets de métaux précieux, de base et stratégiques, en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale. La génération de projet étant la base du développement minier, la vision de Tarku est de générer des projets d'exploration avec un excellent potentiel pour des partenaires ou des acheteurs éventuels. Tarku possède 74 648 797 actions en circulation, dont environ 70 % sont détenues par des initiés et ses actionnaires principaux.

M. Benoit Lafrance, géo., Ph.D., directeur de l'exploration et administrateur de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que Tarku dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Pour voir la Figure 1 associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/773edd3e-29a9-4c05-9235-c325dd78890d

