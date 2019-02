Groupe TVA acquiert le groupe Incendo





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe TVA est fier d'annoncer qu'il a conclu une entente visant l'acquisition des sociétés du groupe Incendo, une entreprise montréalaise spécialisée dans la production et la distribution de programmes télévisuels destinés au marché mondial, pour une somme approximative de 19,5 millions de dollars sous réserve de certains ajustements. La clôture de la transaction, qui est sujette à diverses conditions d'usage, devrait se faire dans les prochaines semaines.

« Groupe TVA se réjouit d'ajouter Incendo, une compagnie d'ici reconnue pour l'excellence de ses contenus et sa notoriété internationale, à ses secteurs d'activités. Cette acquisition, qui s'inscrit dans notre volonté d'accroître nos revenus provenant d'autres marchés, nous permettra d'accélérer notre développement et notre présence à l'international, notamment dans les marchés anglophones », affirme France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu.

« Dans une industrie maintenant globale de création de contenu, Incendo a réussi depuis 18 ans, grâce à l'expertise et à l'expérience de ses équipes, des artistes et des artisans québécois, de ses partenaires canadiens et internationaux et de ses dirigeants, à produire et distribuer ici et à travers le monde des productions dramatiques de très grande qualité, appréciées par des dizaines de millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que mon équipe et moi-même nous joignons à Groupe TVA pour poursuivre et accélérer la croissance de nos activités de création et d'exportation », ajoute Jean Bureau, président d'Incendo.

Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution d'émissions de télévision de grande qualité à travers le monde. Depuis sa création en 2001, Incendo a produit des films et des téléséries qui ont été vendus dans le monde entier. Elle est également responsable de la distribution cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Basée à Montréal, la compagnie a aussi des bureaux à Toronto et à Los Angeles.

