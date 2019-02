Turkcell et Airspan, le fournisseur RAN américain, jettent les fondements de la 5G avec un réseau AirDensity ultra dense pour soutenir la transformation numérique de la Turquie





Turkcell et Airspan annoncent le premier déploiement d'AirDensity en vue de fournir une couverture et une capacité aux espaces intérieurs les plus restreints en Turquie, et pour étendre la couverture aux zones rurales et permettre le développement des solutions de prochaine génération, notamment les cellules volantes sur drone.

AirDensity s'appuie sur la plateforme AirUnity, primée à plusieurs reprises, et sur une partie du portefeuille de solutions de densification du réseau Airspan, qui compte approximativement un demi-million de cellules 4G déployées à l'échelle mondiale. Cette opération vient valider les progrès réalisés dans le cadre de la coopération stratégique annoncée le 23 février 2017 entre Turkcell et Airspan. Airspan soutient le consortium 5G "Made in Turkey", par l'entremise d'un centre de R&D situé dans le Technopark d'Istanbul, et en assurant un soutien régional pour les déploiements d'Airspan.

Turkcell déploie AirDensity, la petite cellule novatrice sans fil, afin de fournir une expérience utilisateur optimale à ses clients particuliers et professionnels, de développer des applications verticales innovantes et de rester le premier opérateur numérique en Turquie.

En surmontant les traditionnels obstacles au déploiement, le vaste portefeuille de solutions de densification de réseau d'Airspan permet à Turkcell de répondre à ses besoins en densification en quelques jours seulement, tout en révolutionnant les aspects économiques du déploiement.

AirDensity comprend la technologie innovante, prête à l'emploi et à optimisation automatique d'Airspan pour réduire à quelques minutes les délais de disponibilité des services, au lieu de quelques heures ou quelques jours, tout en permettant à Turkcell de déployer un réseau en périphérie cellulaire qui se configure et se répare de manière autonome.

"Nous avons annoncé ce partenariat avec Airspan, un des chefs de file des solutions de densification de réseau, et nous avons ainsi résolu des problèmes, comme l'acquisition de sites et l'intégration de l'infrastructure à AirDensity", déclare Gediz Sezgin, responsable technologique chez Turkcell.

"Nous sommes très fiers de consolider nos relations avec Turkcell. Nous nous engageons à développer et optimiser l'écosystème des technologies sans fil 4G et 5G en Turquie, en stimulant et en nous appuyant sur nos ressources de R&D locales. Nos solutions innovantes et primées basées sur UE Relay ont prouvées être les seules capables d'une mise à échelle rapide, ce qui améliore considérablement la qualité de l'expérience client et le retour sur investissement des actifs réseau existants", souligne Henrik Smith-Petersen, chef des ventes et responsable marketing chez Airspan. "Avec le déploiement actif d'un demi-million de cellules 4G, Airspan s'impose comme le fournisseur incontournable de solutions intelligentes pour la densification des réseaux mobiles."

En route pour la 5G

Les petites cellules jouent un rôle fondamental pour les architectures de réseau dans les cas d'utilisation de la future 5G. Airspan est fier d'aider Turkcell à densifier son réseau 4G afin de créer un environnement propice pour tenir ses engagements en matière de 5G.

A propos d'Airspan

Airspan est un fournisseur de solutions de densification des réseaux 4G et 5G, récompensé par de nombreux prix, proposant une vaste gamme de produits pour les stations de base Femto, Pico, Micro et Macro, tant en intérieur qu'en extérieur. Le kit d'outils parfait exploitera le plein potentiel de technologies telles les ondes millimétriques, la bande en dessous de 6 GHz, le MIMO massif et les architectures V-RAN ouvertes. Il inclut également un portefeuille de solutions d'amenée et d'accès sans fil fixe, leader de l'industrie, pour les applications PTP et PTMP.

Oak Investment Partners détient une participation majoritaire dans Airspan. Airspan n'est pas soumis aux exigences de déclaration du Securities Exchange Act de 1934. Dès lors, la société ne dépose pas de rapports, bilans financiers, sollicitations de procuration, déclarations d'informations ou autres renseignements auprès de la Securities and Exchange Commission. Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Pour consulter les informations relatives aux énoncés prospectifs, veuillez visiter www.airspan.com/fls.

www.airspan.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 08:30 et diffusé par :