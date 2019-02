Loisir culturel et pratique artistique amateur - Plus 500 000 $ accordé pour la réalisation de 41 projets artistiques en lien avec des groupes de citoyens et des organismes communautaires





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le loisir culturel et la pratique artistique amateur se déploieront cette année sous diverses formes et dans plus d'une douzaine d'arrondissements montréalais, grâce à un appui municipal de 527 108 $.

Ce soutien, en provenance du programme La pratique artistique amateur : vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers, permettra à une trentaine d'organismes de loisirs, culturels et communautaires ou en intervention sociale ainsi qu'à des arrondissements de réaliser 41 projets novateurs en pratique artistique amateur, en partenariat avec des organismes culturels ou des ressources professionnelles en culture.

Ces projets consistent en des ateliers d'expérimentation et de création, qui conduiront la plupart du temps à une exposition, un spectacle ou une représentation publique. Ils font de plus appel au talent de citoyennes et citoyens vulnérables, ou qui sont éloignés de l'offre culturelle, ou qui ont des limitations fonctionnelles ou encore qui sont d'origine autochtone ou issus des communautés culturelles. D'autres projets répondent aussi à des besoins de groupes spécifiques comme les jeunes, les personnes aînées ou les familles.

« Grâce à cette aide financière, diverses tranches de la population montréalaise peuvent exprimer leur créativité dans une discipline artistique de leur choix, et avec l'appui d'organismes bien implantés dans leur quartier et qui oeuvrent à améliorer la qualité de vie de leur communauté. Des centaines de participants répondent avec enthousiasme à leur invitation de prendre part à des activités artistiques qui auront un impact positif autour d'eux, notamment les nombreux projets qui réunissent ensemble des jeunes et des personnes aînées », de déclarer Christine Gosselin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine et du design.

La Ville de Montréal a reçu 84 propositions, à la suite d'un appel de projets lancé à l'automne 2018. Près de la moitié des propositions ont été retenues par un comité formé de représentants municipal et gouvernemental ainsi que du milieu du loisir culturel, communautaire et de l'éducation. Soulignons d'ailleurs la variété des projets et la participation record de nouveaux organismes : ils constituent 43 % des demandes. Cela montre à quel point la mission de ce programme est essentielle pour la vie culturelle montréalaise. Parmi les projets sélectionnés, citons en exemple celui impliquant des résidentes et résidents qui feront diverses créations et qui seront présentées lors d'une grande parade chorégraphiée. Il y a également cet autre qui propose des ateliers de musique pour les adultes ayant une déficience intellectuelle, jumelés à des organismes communautaires, afin de produire au final un mini-album. Pour connaître les détails des projets soutenus, cliquer ici.

Le programme d'aide financière La pratique artistique amateur : vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers est rendu possible grâce à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Il s'agit de l'évolution des programmes de soutien financier Inclusion et innovation en loisir culturel et Collaboration Loisir et culture. Ses objectifs rejoignent à la fois les axes de l'entente triennale de développement culturel de Montréal, les objectifs de la Politique de développement culturel 2017-2022 de la Ville de Montréal ainsi que de la Politique culturelle du Québec, Partout, la culture. Le programme favorise l'inclusion et l'innovation culturelle, contribue à l'accessibilité de la culture ainsi qu'à l'autonomisation et l'émancipation des citoyens, permet l'expression culturelle des citoyens et crée des partenariats diversifiés.

Le prochain appel aux projets aura lieu à l'automne 2019. Tous les détails du programme La pratique artistique amateur : vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers sont offerts sur le site web de la Ville de Montréal.

