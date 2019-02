Les clubs de lecture Scholastic Canada et des élèves canadiens ont donné plus de 1,5 million de livres dans le cadre du programme Un cadeau de classe - Lire c'est donner





TORONTO, le 22 févr. 2019 /CNW/ - Le programme Un cadeau de classe de Scholastic Canada fêtera son 15e anniversaire en février. En 15 ans, 1,5 million de livres en français et en anglais ont été donnés à des enfants canadiens. Le mérite revient aux 75?000 écoles qui ont participé au programme depuis ses débuts. Dès 2004, 6?000 classes allant de la maternelle à la 8e année ont pris part à ce défi.

Dans le cadre du programme d'alphabétisation Un cadeau de classe, les clubs de lecture Scholastic Canada donnent 100 livres à des communautés dans le besoin quand une classe lit 100 livres. (Jusqu'à 100?000 livres chaque année.)

Afin d'atteindre les régions isolées du Canada qui ont le plus besoin de soutien, les dons sont distribués au nom de Scholastic et des classes participantes par nos partenaires : Collège Frontière, Centraide de Regina, Save the Children, le Conseil pour le développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick, Le goût de lire, et la Fondation pour l'alphabétisation.

«?Scholastic Canada s'engage à améliorer l'alphabétisation et croit au droit fondamental d'avoir accès aux livres, dit Chantale Lalonde, vice-présidente de la division française chez Scholastic Canada. Nous voyons à quel point c'est encourageant pour un enfant de posséder ses propres livres. Parfois, le livre reçu est son tout premier. Le programme Un cadeau de classe dispose également d'un deuxième élément crucial pour élever de bons citoyens du monde -- le geste de redonner. Nous entendons souvent des enseignants et des parents dire que les enfants qui y participent sont extraordinairement fiers de leurs accomplissements et de pouvoir faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre.?»

«?Scholastic est un fidèle partenaire de notre programme La lecture en cadeau depuis plus d'une quinzaine d'années, dit André Huberdeau, président de la Fondation pour l'alphabétisation. Grâce aux dons de livres qu'ils nous font annuellement, nous pouvons donner le goût de la lecture à des dizaines de milliers de jeunes âgés de 0 à 12 ans. Ces livres sont distribués aux garderies, écoles et organismes partout au Québec qui les remettent directement aux jeunes pour que ceux-ci les apportent à la maison. Merci de contribuer au succès du programme de la Fondation pour l'alphabétisation!?»

Le programme est ouvert à toutes les classes qui participent aux clubs de lecture Scholastic dans tout le Canada. Les enseignants des classes de maternelle à la 8e année qui commandent des livres en février recevront gratuitement un ensemble pour participer à Un cadeau de classe.

«?Je participe tous les ans au programme Un cadeau de classe, témoigne Alexandra Dernis qui enseigne en 5e année. Les élèves sont motivés. Le fait que Scholastic donne des livres en leur nom est une fierté. Ils lisent pendant des semaines, en classe et à la maison. C'est un projet rassembleur qui développe une belle atmosphère dans la classe. Les élèves aiment partager leurs découvertes, ce qui les encourage à lire encore plus.?»

Scholastic Canada est la plus grande maison d'édition et le plus grand distributeur de livres jeunesse dans les deux langues officielles au pays. L'entreprise est un chef de file pour les livres imprimés et numériques de qualité et pour les ressources pédagogiques axées sur la technologie. Scholastic met également à la disposition des enfants une vaste gamme de livres par l'intermédiaire de ses clubs de lecture et de ses festivals du livre dans les écoles ainsi que des librairies, des magasins de grande diffusion, des sites en ligne, des bibliothèques scolaires et municipales. Établie au Canada en 1957, et forte d'une longue tradition de service aux écoles et aux familles, Scholastic Canada continue d'honorer son engagement et de partager l'amour de la lecture. Apprenez-en plus à www.scholastic.ca. Scholastic Canada Ltd. est une filiale à part entière de la société Scholastic Inc. qui est émise et négociée publiquement à la bourse NASDAQ sous le nom SCHL.

