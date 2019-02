Saint-Gobain CEO Interview - Résultats annuels 2018 (video)





PARIS, Feb. 22, 2019 /PRNewswire/ -- Saint-Gobain, leader mondial des matériaux de construction et de haute performance a publié ses résultats annuels 2018. Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général commente le revenu et les perspectives.

Visionner l'interview vidéo et lire la transcription :

https://www.eurobusinessmedia.com/fr/video/saint-gobain-resultats-annuels-2018?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Au sommaire de l'interview :

- Performance 2018 - Vecteurs de croissance - Secteurs les plus dynamiques - Programme « Transform & Grow » - Déploiement de la nouvelle organisation - Acquisitions et cessions - Grands accomplissements en 2018 - Transformation digitale - Perspectives et objectifs du Groupe pour 2019

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

41,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018

Présent dans 67 pays

Plus de 180 000 collaborateurs

www.saint-gobain.com

