Technologies D-BOX annonce la nomination de Brigitte Bourque et la démission de Sylvain Lafrance à titre de membres du conseil d'administration

MONTRÉAL, 22 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (TSX:DBO), un chef de file mondial dans le domaine des expériences de divertissement immersif de mouvement, annonce la nomination de Madame Brigitte Bourque au sein du conseil d'administration de la Société. Sa nomination prend effet immédiatement.

Madame Bourque possède une aptitude à reconnaître les problèmes et les enjeux stratégiques et opérationnels qui, jumelée à sa capacité de les transposer en actions réelles et efficaces, font d'elle une ressource importante pour l'organisation. De plus, en tant que coach exécutive depuis plus de 15 ans, elle apporte au conseil ses compétences interpersonnelles qui contribueront sans aucun doute aux objectifs de l'organisation.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Madame Bourque au sein de notre conseil d'administration », indique Jean-René Halde, président du conseil d'administration de Technologies D-BOX. « Sa grande expérience combinée à ses compétences relationnelles éprouvées ajouteront de la profondeur aux travaux de notre conseil. Au fur et à mesure que nous continuons de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires, son expertise en ressources humaines et ses nombreuses habiletés joueront un rôle important dans la planification de notre croissance. »

Madame Bourque a siégé à divers conseils d'administration au cours de sa carrière. Outre son nouveau rôle chez D-BOX, elle est actuellement membre du conseil d'administration de Cadres Disponibles Inc. où elle siège depuis 2017.



L'annonce d'aujourd'hui coïncide avec la démission de Monsieur Sylvain Lafrance à titre d'administrateur pour des raisons personnelles. D-BOX aimerait profiter de l'occasion pour le remercier chaleureusement pour ses contributions des 5 dernières années au sein du conseil d'administration et pour lui souhaiter la meilleure des chances dans ses projets futurs.

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com





