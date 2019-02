Laboratoires Paladin annonce l'homologation d'Envarsus PA(MC) (comprimés de tacrolimus à libération prolongée) au Canada





MONTRÉAL, 22 février 2019 /CNW/ - Laboratoires Paladin et Endo Ventures Limited, filiales d'Endo International plc (NASDAQ: ENDP), ont annoncé aujourd'hui l'homologation par Santé Canada d'Envarsus PAMC (comprimés de tacrolimus à libération prolongée) pour la prophylaxie du rejet d'organe chez les adultes recevant une allogreffe de rein ou de foie en combinaison avec d'autres immunosuppresseurs). Au Canada, Envarsus PAMC est commercialisé par Laboratoires Paladin.

« Nous avons le plaisir d'annoncer l'homologation par Santé Canada d'Envarsus PAMC », explique Livio Di Francesco, vice-président et directeur général de Laboratoires Paladin. « Nous croyons que le lancement d'Envarsus PAMC offrira une solution de rechange importante aux patients ayant subi une greffe rénale ou hépatique ayant besoin d'un traitement immunosuppresseur, ce qui bonifiera les options thérapeutiques chez ces patients et pour les fournisseurs de soins de santé. Nous nous engageons à appuyer l'innovation continue dans le domaine des greffes afin d'aider les patients canadiens chez qui des besoins ne sont pas comblés. »

À propos des greffes

Le rein et le foie sont les deux organes les plus greffés au Canada, comptant pour plus de 76 % de toutes les greffes d'organes réalisées chaque année1. Chez les patients qui présentent une défaillance organique au stade terminal, la greffe d'organe est la seule option curative et elle est considérée comme une intervention qui sauve des vies et peut avoir un effet profondément important sur le devenir des patients, notamment sur leur qualité de vie liée à la santé et leur survie2-4. Comme la complication la plus grave de la greffe est le rejet du greffon, la maîtrise de la réponse immunitaire dirigée contre celui-ci est essentielle à la réussite de l'intervention.

À propos d'ENVARSUS PAM C

ENVARSUS PAMC (comprimés de tacrolimus à libération prolongée) est indiqué pour la prophylaxie du rejet d'organe chez les adultes recevant une allogreffe de rein ou de foie en combinaison avec d'autres immunosuppresseurs . . Envarsus est actuellement commercialisé en Europe et aux États-Unis.

À propos d'Endo International plc et de Laboratoires Paladin

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) est une entreprise pharmaceutique hautement spécialisée qui met des produits de marque et des génériques de qualité à la disposition des patients qui en ont besoin en visant toujours l'excellence dans le développement, la fabrication et la mise en marché. Endo possède un siège social mondial à Dublin, en Irlande, et un siège social aux États-Unis, à Malvern, en Pennsylvanie.

Située à Montréal, Canada, Laboratoires Paladin est une compagnie pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention de droits de distribution ou de licence de produits pharmaceutiques novateurs destinés au marché canadien. Les équipes déterminées de ventes et de marketing de Laboratoires Paladin lui ont permis de se hisser parmi les premières compagnies pharmaceutiques spécialisées du Canada.

Endo Ventures Limited et Laboratoires Paladin sont des compagnies exploitantes d'Endo International plc. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.endo.com ou le www.paladin-labs.com.

Énoncés prospectifs

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment les déclarations de M. Di Francesco, au sens de la Private Securities Litigation Reform Act, loi américaine de 1995, et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés comprenant des mots ou expressions comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « pouvoir », « espérer », « intention », « directive » et « futur » ou des expressions similaires sont des énoncés prospectifs. Étant donné que ces énoncés reflètent les opinions, attentes et croyances actuelles d'Endo en ce qui concerne des événements futurs, ils comportent des risques et des incertitudes. Bien qu'Endo croie que ces énoncés prospectifs et l'information qu'ils contiennent reposent sur des hypothèses et des attentes raisonnables, le lecteur ne doit pas accorder une confiance indue à ces énoncés ni à aucun autre énoncé ou aucune autre information de nature prospective contenus dans le présent communiqué. Les investisseurs doivent être avisés que de nombreux facteurs, décrits plus en détail dans les documents déposés par Endo auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières des États-Unis et du Canada sous la rubrique « Risk Factors » (facteurs de risque) des formulaires 10-K, 10-Q et 8-K d'Endo déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») et autrement cités dans le présent document ou les documents indiqués, pourraient avoir une incidence sur les résultats financiers futurs d'Endo et entraîner un écart considérable entre les résultats réels d'Endo et les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs contenus dans le formulaire 10-K du rapport annuel d'Endo. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à ces facteurs de risque. Ces facteurs peuvent, de manière individuelle ou combinée, provoquer des différences considérables entre les résultats réels d'Endo et les résultats prévus et les résultats historiques.Endo décline toute obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autres, sauf dans les cas où les lois applicables l'exigent.

1 Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes (RCITO). Rapport électronique sur les statistiques relatives aux transplantations, aux listes d'attente et aux donneurs, Statistiques sommaires de 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2017.

2 Onghena L, Develtere W, Poppe C, et al. Quality of life after liver transplantation: State of the art. World J Hepatol. 2016;8(18):749-756.

3 Landreneau K, Lee K, Landreneau MD. Quality of life in patients undergoing hemodialysis and renal transplantation--a meta-analytic review. Nephrol Nurs J. 2010;37(1):37-44.

4 Grinyo JM. Why is organ transplantation clinically important?Cold Spring Harb Perspect Med. 2013;3(6).

