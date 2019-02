Un groupe de cadres de NuChem Thérapeutique réussit son MBO





Le 22 février 2019, NuChem Thérapeutique Inc., une organisation de recherche contractuelle (ORC) en découverte et développement du médicament, située à Montréal et spécialisée en services de chimie médicinale et de synthèse, annonce qu'elle a complété une transaction de rachat par ses cadres.

Un groupe de cadres supérieurs, incluant Marc LeBel, Daniel Guay, Marc Janes et John Mancuso ont réalisé l'acquisition de 95% des actions votantes détenues auparavant par d'Amorchem s.e.c., fonds de capital de risque qui a lancé NuChem en 2011.

« En égard à l'environnement économique actuel, NuChem entrevoit une forte croissance dans les prochaines années, propulsée par une attention à la satisfaction client comme première priorité, une équipe de chercheurs dédiés et une expansion dans des nouveaux locaux aménagés sur mesure » explique Marc LeBel, président. « Toute l'équipe de NuChem remercie AmorChem pour cette opportunité, non seulement lors du démarrage de l'entreprise, mais aussi lorsque nous avons proposé cette transaction de rachat » a ajouté Daniel Guay, directeur scientifique.

« La croissance vigoureuse de NuChem témoigne du dévouement de ses chercheurs, de son management et de son conseil d'administration. Nous sommes très fiers d'avoir joué un rôle actif dans ce succès. Cette vente de notre position actionnariale confirme notre confiance dans le modèle d'affaires proposé à nos commanditaires au début du fonds. Avec ce management d'expérience en selle, le futur de la compagnie est entre bonnes mains » dit Inès Holzbaur, co-fondatrice et associée directrice d'AmorChem.

La transaction a été rendue possible grâce au soutien financier d'Investissement Québec et du Fonds de Transfert d'Entreprises du Québec. L'équipe d'Investissement Québec (IQ) a compris les enjeux de la transaction et a démontré la souplesse nécessaire, faisant de IQ un partenaire tout naturel.

« Nous sommes fiers de faire équipe avec NuChem Thérapeutiques et de leur fournir le support nécessaire afin d'assurer leur développement et leur croissance. Grâce à notre appui, l'entreprise peut désormais prendre en main son expansion et continuer de contribuer à faire évoluer la recherche dans le domaine des sciences de la vie » a soutenu Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

A PROPOS DE NUCHEM THÉRAPEUTIQUE INC

NuChem Thérapeutique (www.nuchemtherapeutics.com) offre une variété de services R&D auprès de compagnies dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique afin de les aider à identifier, optimiser et produire des molécules candidates à devenir des médicaments. Depuis ses débuts en 2011, NuChem a contribué, en collaboration étroite avec ses clients, à la découverte de plusieurs nouvelles molécules qui ont progressées aux essais cliniques. NuChem se spécialise dans le développement de propriété intellectuelle de grande valeur pour ses clients dans différents domaines thérapeutiques d'importance comme par exemple les maladies cardio-vasculaires, l'oncologie ou les maladies dégénératives. NuChem est centré sur l'excellence scientifique et a présentement une équipe de plus de 35 chercheurs de niveaux M.Sc. et Ph.D.

À PROPOS D'AMORCHEM

AmorChem (www.amorchem.com) est un fonds de capital de risque de premier plan situé à Montréal dont l'objectif premier est de créer des compagnies en science de la vie prometteuses à partir de technologies provenant principalement d'universités et de centres de recherche québécois. Lancé en 2011, le modèle du fonds AmorChem réunit l'accès aux ressources financières et une structure d'incubateur virtuel qui, ensemble, encouragent le développement rapide et la commercialisation de ses technologies. Depuis sa mise en place, le premier fonds (41.2M$) a bâti un portefeuille de 24 technologies duquel sont issues deux transactions avec des compagnies pharmaceutiques et cinq compagnies en démarrage. Le lancement du fonds AmorChem II (45,7M$), dont la première clôture a eu lieu en septembre 2017, souligne d'ailleurs l'attrait de ce modèle d'investissement précoce et le rôle important que joue AmorChem dans l'écosystème des sciences de la vie.

