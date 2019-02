GardaWorld enregistre la meilleure année de son histoire avec une forte croissance organique et des marges exceptionnelles





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World («?GardaWorld?» ou la «?Société?»), la plus importante entreprise privée de solutions d'affaires et de services de sécurité au monde, a enregistré la meilleure année de son histoire, entraînée par la vigueur de l'économie américaine, une croissance organique au Canada et la signature de contrats majeurs au Moyen-Orient et en Afrique, le tout soutenu par l'efficacité de ses opérations. GardaWorld, sous la gouverne de son équipe de direction au dynamisme entrepreneurial, a mis en oeuvre avec succès une stratégie de croissance qui s'est traduite par le meilleur quatrième trimestre de son histoire, avec des revenus trimestriels variant entre 795 millions $ CA et 805 millions $ CA et un BAIIA ajusté entre 95 millions $ CA et 100 millions $ CA.

Transport de valeurs en Amérique du Nord

La division du Transport de valeurs de GardaWorld a continué de bien performer avec l'ajout de nouveaux contrats importants au quatrième trimestre et un résultat positif de sa stratégie de tarification. Cette initiative permettra à la division de connaître une croissance significative et un accroissement de ses marges au cours de l'exercice 2020 :



Croissance organique de ~4 % au quatrième trimestre aux États-Unis

Croissance interne de ~8 % au Canada pour la même période

pour la même période Nouveau contrat avec un détaillant américain de premier plan pour plus de 1?000 coffres-forts intelligents

Nouveaux contrats dans le service de gestion du numéraire avec des clients financiers au Canada et aux États-Unis, en plus d'une présence géographique accrue sur le marché américain

et aux États-Unis, en plus d'une présence géographique accrue sur le marché américain Ventes importantes à l'industrie du cannabis au Canada

Lancement réussi des services d'entreposage de crypto monnaie

Les opérations du Transport de valeurs ont également développé de nouvelles initiatives d'efficacité au courant de l'année. Aux États-Unis, le service de nuit a été mis à l'essai avec succès auprès de trois grandes institutions financières. Ce service a été lancé pour la première fois au Canada il y a 15 ans, ce qui a permis d'améliorer la sécurité et l'efficacité des employés qui y travaillent. Le déploiement accéléré de ce service est prévu pour l'exercice financier de 2020 et devrait favoriser l'accroissement des marges grâce à une productivité accrue et à une meilleure utilisation des actifs.

Services de sécurité en Amérique du Nord

Au quatrième trimestre, la division des Services de sécurité physique a poursuivi une forte croissance à deux chiffres :

Croissance de ~12 % au Canada et de ~28 % aux États-Unis pour le quatrième trimestre, alimentée par l'obtention d'importants contrats

et de ~28 % aux États-Unis pour le quatrième trimestre, alimentée par l'obtention d'importants contrats Initiatives réussies d'augmentation des prix pour compenser les augmentations obligatoires de la masse salariale

Solides pratiques de recrutement pour soutenir la croissance

Fort potentiel de ventes à l'amorce de l'exercice financier 2020

Nombreux projets de fusions et acquisitions afin d'étendre l'empreinte de l'entreprise

Services de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique

Le leadership des Services de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique a été démontré une nouvelle fois au quatrième trimestre :

Plus de ~300 millions $ CA en nouveaux contrats avec des clients du secteur diplomatique pour les quatre prochaines années

Deux contrats avec des organisations humanitaires totalisant ~50 millions $ CA pour les trois prochaines années

Trois nouveaux contrats avec des clients des secteurs du pétrole, du gaz et des infrastructures totalisant ~50 M$ CA pour les trois prochaines années

Fort potentiel de ventes pour stimuler la croissance au cours de l'exercice 2020 et au-delà

« Avec toutes ses divisions qui performent bien, GardaWorld vit une période excitante. La signature de contrats importants et notre efficacité opérationnelle placent GardaWorld en bonne position pour connaître une forte croissance organique au cours de l'exercice financier 2020?», a déclaré Patrick Prince, vice-président principal et chef de la direction financière. Il ajoute «?Avec une stratégie d'acquisition ciblée qui réussit à la fois à stimuler notre croissance et à favoriser le désendettement, nous savons tirer le meilleur de notre équipe de direction, qui privilégie une véritable culture d'appropriation et de création de valeur?», a-t-il ajouté.

Les données financières préliminaires mentionnées précédemment sont basées sur les estimations de GardaWorld et sont sujettes à une révision suite à la clôture des procédures financières de GardaWorld et à la finalisation de ses états financiers. Les résultats réels peuvent être considérablement différents des prévisions. De plus, les estimations actuelles n'indiquent pas nécessairement les résultats de GardaWorld pour l'exercice financier ou pour toute période future. Les données financières préliminaires ci-dessus ont été préparées par la direction et sont la responsabilité de celle-ci. GardaWorld et sa direction estiment que les données financières préliminaires ont été établies de façon raisonnable, reflétant leurs meilleures estimations et jugements.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de sécurité au monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour des entreprises privées, des gouvernements, des organismes humanitaires ainsi que des multinationales détenant des effectifs aux quatre coins du monde, GardaWorld emploie plus de 72?000 professionnels dévoués et hautement qualifiés qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Dans le monde complexe où nous vivons, notre réputation est basée sur la qualité de nos services et sur l'engagement et l'intégrité de nos gens.

Pour plus d'information, visitez le www.garda.com.

Énoncés de nature prospective et mesures financières non conformes aux normes IFRS

Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures calculées conformément aux normes IFRS?; les BAIIA et les BAIIA ajustés sont des mesures utilisées fréquemment par les analystes financiers dans l'évaluation de la performance d'une société et/ou de son habilité à desservir ses clients et/ou de son endettement encouru.

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme «?pourrait?», «?sera?», «?devrait?», «?prévoir?», «?planifier?», «?anticiper?», «?croire?», «?avoir l'intention de?», «?estimer?», «?prédire?», «?potentiel?», «?continuer?», «?assurer?» ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, au rendement de l'entreprise ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires, que GardaWorld juge raisonnables dans les circonstances actuelles. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. GardaWorld avise le lecteur qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, les énoncés de nature prospective et les hypothèses sous-jacentes adoptées par GardaWorld sont sujets à de grandes incertitudes et que, par conséquent, elles pourraient ne pas se réaliser et le résultat pourrait différer de façon importante des attentes de GardaWorld. Il est impossible pour GardaWorld de prédire avec certitude l'incidence que la situation économique actuelle pourrait avoir sur les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de GardaWorld. Certains des facteurs qui contribuent à ces incertitudes sont les fluctuations des résultats trimestriels et annuels et la capacité de GardaWorld à réduire son niveau d'endettement dans le contexte du crédit actuel.

Les autres facteurs contributifs sont la gestion de la croissance, les conditions du marché, les coûts de financement, le personnel clé, la règlementation gouvernementale, les contrats de service standard avec les clients, l'assurance, les grèves et autres conflits de travail, les systèmes de technologie de l'information, les opérations à l'extérieur du Canada et des États-Unis, les fluctuations des taux de change, les risques de crédit, les risques réputationnels et le risque des clauses restrictives financières. La liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. GardaWorld invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le lecteur devrait également prendre connaissance du rapport de gestion annuel de GardaWorld et les états financiers non audités pour le troisième trimestre terminé le 31 octobre 2018.

