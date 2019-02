Trois lauréates reçoivent les premières bourses de stages CMTL en TI





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Concertation Montréal était heureuse de remettre hier soir ses premières bourses de stages en TI. Deux jeunes femmes bénéficieront ainsi d'une expérience en entreprise dans le secteur des TI. Ces bourses de stages, d'une valeur de 5 000$ chacune, sont rendues possibles grâce au Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT). « Nous sommes très fiers de collaborer aux premières bourses de stages CMTL en finançant deux bourses qui permettront à de jeunes femmes d'initier leur carrière dans le milieu des technologies », déclare Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et directeur scientifique par interim du FRQNT.

Deux entreprises leaders dans leurs domaines respectifs incluront au sein de leurs équipes les lauréates à l'été 2019. Desjardins, le premier groupe financier coopératif au Canada, accueillera Maëliss Teissier, de l'Université du Québec à Montréal , qui agira à titre de développeuse en solutions numériques chez Desjardins Digital. Pierre Gagné, Directeur Parcours numériques déclare : « Nous sommes enchantés d'être parmi les premiers partenaires du projet de bourses de stages CMTL en TI et sommes très heureux d'accueillir cet été Maëliss Teissier comme première boursière ! »

Ubisoft Montréal, le plus gros studio de développement de jeux vidéo au monde, intégrera Naomi Catwell, du Cégep Vanier à son équipe en tant que programmeuse généraliste. « Diversifier le bassin de talents en STIM au Québec est une priorité pour Ubisoft Éducation. À tous les niveaux de scolarité, nous devons collectivement offrir plus de modèles inspirants et d'opportunités pour transmettre la passion des sciences et des technologies aux jeunes filles et aux femmes. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à CMTL pour encourager ces jeunes talents à choisir des carrières en technologie », de déclarer Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d'Ubisoft.

Ces bourses ont été initiées par Concertation Montréal (CMTL) à travers son projet le Mouvement montréalais Les Filles & le code (MMFC). Madame Francine Verrier, marraine du MMFC, membre du conseil d'administration de CMTL et directrice des relations avec les gouvernements et la collectivité à l'ÉTS, déclare « Nous remercions chaleureusement nos partenaires qui rendent possible cette première série de bourses CMTL pour femmes en TI. Nous invitons d'autres organisations à se joindre au Mouvement pour offrir des bourses ou des stages à des jeunes femmes ».

À propos de Concertation Montréal (CMTL)

Concertation Montréal a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, CMTL regroupe les leaders socio-économiques et les élu.e.s municipaux de l'île de Montréal afin d'initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes. L'organisation est financée par l'agglomération de Montréal grâce au Fonds de développement des territoires du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Le projet MMFC bénéficie également d'un soutien financier du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

À propos du Mouvement montréalais Les Filles & le code (MMFC)

Piloté par Concertation Montréal, le Mouvement montréalais Les Filles & le code (MMFC) réunit plus d'une quarantaine d'organisations et d'institutions montréalaises qui collaborent pour augmenter le nombre de jeunes femmes dans le domaine des technologies.

Informations |

| Bourses de stages en TI

Pour en savoir plus, cliquez ICI

http://concertationmtl.ca/ce-que-nous-faisons/concerter-et-connecter/mouvement-montrealais-les-filles-le-code/bourses-de-stages-mouvement-montrealais-les-filles-le-code/

Pour en savoir +

Facebook | Twitter | LinkedIn @ConcertationMTL | www.concertationmtl.ca

SOURCE Concertation Montréal

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 06:30 et diffusé par :