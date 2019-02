Prix PDG de l'année AQT-Investissement Québec 2019 - François Dion, PDG de Levio, élu par ses pairs





TREMBLANT, QC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les chefs d'entreprise participants à Vision PDG, le rassemblement annuel des PDG d'entreprises technos du Québec, ont consacré François Dion, PDG de Levio, lauréat du Prix PDG de l'année AQT-Investissement Québec 2019.

Monsieur Dion a remporté les honneurs de la dix-septième édition du concours, après s'être présenté devant ses pairs pour défendre sa candidature. Suivant le dépôt des dossiers, le prestigieux prix est décerné au terme d'un processus de sélection reposant sur une note décernée par un jury indépendant (30 % du pointage) et par le vote des pairs (70 % du pointage). Le processus de vote est supervisé par la firme indépendante SOM Recherches et Sondages.

Cette élection par les pairs confère au prix « PDG de l'année » une grande valeur. Il s'agit en effet d'une source de reconnaissance et de grande fierté pour le ou la lauréat(e), qui voit ainsi ses réalisations reconnues et célébrées par l'ensemble de ses collègues.

« Le succès des entreprises passe par le leadership et la vision de leurs dirigeant(e)s. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à cette récompense prestigieuse qu'est le Prix PDG de l'année, depuis près de 14 ans. Cette récompense est sans contredit une source d'inspiration pour le milieu des technologies au Québec. Nous sommes heureux de pouvoir reconnaitre et célébrer les entrepreneurs qui font la différence et contribuent à bâtir une économie forte et dynamique. Félicitations à Monsieur Dion pour son leadership. Cette reconnaissance est bien méritée », a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

François Dion, PDG Levio, PDG de l'année AQT-Investissement Québec 2019, est un entrepreneur inspiré et inspirant dont le leadership incontestable propulse Levio vers les plus hauts sommets. La croissance exceptionnelle de ses premières années d'existence illustre bien le dynamisme insufflé par son fondateur. L'innovation a toujours été au coeur de ses actions, tant dans la façon de gérer l'entreprise que de proposer les services de Levio à ses clients. Il a su s'entourer de gens compétents, dynamiques et engagés dans la réussite de son organisation, vouée aux plus grands succès !

« Toutes nos félicitations vont au gagnant qui, par son leadership, contribue au rayonnement de notre industrie et constitue une source d'inspiration pour ses pairs. Ce prix unique reflète l'esprit de solidarité et de collaboration qui anime le réseau d'affaires de l'AQT. Année après année, nous demeurons impressionnés devant l'engagement et la réussite de ces leaders. L'exceptionnelle qualité des candidatures reçues témoigne du dynamisme de nos entreprises et, collectivement, avec nos 155 000 emplois, nous pouvons être fiers de l'apport de l'industrie à l'économie québécoise », a conclu Nicole Martel, Présidente-directrice générale de l'AQT.

Les participant(e)s à la soirée ont également applaudi les accomplissements des deux autres finalistes, Mme Katie Bussières, PDG de Nubik et M. Martin Roy, PDG de Christie Innomed.

À propos du Prix PDG de l'année AQT-Investissement Québec

Le Prix PDG de l'année AQT-Investissement Québec est remis à un président ou une présidente d'entreprise techno qui s'est démarqué par son leadership et sa contribution au rayonnement de l'industrie québécoise. Ce concours est organisé par l'AQT depuis 2003 et le prix est remis dans le cadre de Vision PDG, en collaboration avec Investissement Québec qui est présentateur de ce prix depuis 14 ans.

À propos de L'AQT

L'Association québécoise des technologies l'incontournable réseau d'affaires technos, procure aux dirigeantes et dirigeants un environnement stimulant et de classe mondiale propice à la croissance de leur entreprise et de l'industrie. Forte de ses 500 membres, elle les rassemble leur permettant ainsi d'accroître la performance de leur organisation. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances décisionnelles. L'AQT figure parmi le Top 10 des associations technos en Amérique du Nord. www.aqt.ca

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger.

À propos du gagnant

François Dion, président-directeur général, Levio

À propos des finalistes

Katie Bussières, présidente-directrice générale, Nubik

Martin Roy, président-directeur général, Christie Innomed

SOURCE Association québécoise des technologies (AQT)

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 06:30 et diffusé par :