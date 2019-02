Avis aux médias - Lockout à l'aluminerie de Bécancour - Point de presse vendredi matin et assemblée samedi





BÉCANCOUR, QC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le président de la section locale 9700 des Métallos représentant les lockoutés d'ABI, Clément Masse, rencontrera les médias ce vendredi matin à 10h à la roulote devant l'usine. Il y fera une annonce importante en vue de l'assemblée générale de samedi.

Point de presse

Vendredi 22 février 10h

Devant l'aluminerie de Bécancour

Roulotte de piquetage

5555, rue Pierre-Thibeault

Bécancour, G9H 2T7

Par ailleurs, les membres sont conviés à une assemblée générale à 14h le samedi 23 février, à l'hôtel Delta à Trois-Rivières.

L'assemblée se déroulera évidemment à huis clos, mais les médias peuvent prendre quelques images peu avant l'ouverture. Le président de la section locale, Clément Masse, s'adressera aux médias au terme de l'assemblée, à une heure qui reste pour le moment indéterminée.

Assemblée générale

Samedi le 23 février 14h

Hôtel Delta Trois-Rivières

1620, rue Notre-Dame Centre

Les 1030 travailleurs et travailleuses d'ABI sont en lockout depuis le 11 janvier 2018, jetés à la rue par Alcoa et Rio Tinto. Les négociations achoppaient sur le financement du régime de retraite et le respect de l'ancienneté dans les mouvements de main-d'oeuvre. On apprenait mercredi que le conflit a causé des pertes financières à Hydro-Québec de l'ordre de 165 millions en 2018. ABI utilise en effet une clause de « force majeure » pour se soustraire à ses obligations et éviter de payer pour le bloc d'électricité qui lui est réservé.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques (mines, métallurgie, fabrication industrielle, hôtellerie, restauration, camionnage, taxi...).

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 05:45 et diffusé par :