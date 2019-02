IDEMIA simplifie la mobilité urbaine à Lisbonne avec Cosmo Fly, première carte bancaire EMV à interface duale certifiée par la Calypso Networks Association





IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, se réjouit de proposer une solution de Mobilité urbaine adossée à son partenariat avec SIBS et Otlis, consortium composé de 7 opérateurs de transport qui gère à la fois l'interopérabilité à Lisbonne et le système commun aux 27 opérateurs de mobilité.

Dans un monde toujours plus connecté, les solutions électroniques fleurissent et les cartes bancaires à interface duale sont désormais dans tous les portefeuilles, même si elles ne servent qu'au paiement.

De son côté, IDEMIA a développé une nouvelle carte bancaire, Cosmo Fly, équipée de nouveaux services, dont la mobilité urbaine, qui permet aux titulaires d'acheter leurs titres de transports en commun directement auprès de l'opérateur partenaire de leur banque. Les titres de transport sont stockés sur la carte bancaire et peuvent être utilisés immédiatement. Cette solution est extrêmement pratique pour les voyageurs réguliers, qui n'ont plus besoin que d'une seule carte.

Si les systèmes en « circuit ouvert » nécessitent des portiques EMV connectés et une compatibilité administrative avec les banques, les cartes Cosmo Fly fonctionnent comme n'importe quel titre dématérialisé. Grâce à la certification CNA, la carte est en outre totalement compatible avec tous les réseaux de transport existants... Offrez à vos usagers plus de rapidité, de simplicité et de praticité !

Olivier Nora, Senior Vice-President Products & Systems de la Business Unit Financial Institutions chez IDEMIA, déclare : « Pour les opérateurs de transport, la migration du secteur financier vers l'interface duale peut être une véritable aubaine. IDEMIA se réjouit d'être le premier acteur à proposer une solution de billettique sans contact, compatible avec la technologie Calypso ».

Philippe Vappereau, président de CNA, ajoute : « Notre politique de certification garantit le respect des spécifications, mais également de la sécurité et de l'interopérabilité des produits Calypso. Nous sommes ravis d'ajouter à notre gamme de produits certifiés la première carte bancaire-de transport utilisant l'applet CNA-Java, grâce à Idemia, qui vient enrichir et diversifier l'offre Calypso. »

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager ou voter), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec près de 3 milliards de dollars de chiffres d'affaires et 13.000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter

À propos de CALYPSO NETWORKS ASSOCIATION

Calypso Networks Association est une association à but non lucratif dont l'objectif et de promouvoir, de définir et de gérer les spécifications et la certification de la technologie de billettique sans contact Calypso, qui équipe 20 % des cartes de transport sans contact dans le monde. Son conseil d'administration, qui compte plus de 100 membres, est composé de la SNCF-France, RATP-Ile de France, STIB-Bruxelles, ACTV-Venise, OTLIS-Lisbon, CTS-Strasbourg, Interparking-Belgique, GIE CB-France, 5T-Turin, Karte-Riga et le Landkreis de Constance.

