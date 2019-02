TOMS révèle l'évolution de son système de don: un changement social inspirant, créatif et novateur





AMSTERDAM, le 22 février 2019 /PRNewswire/ -- La marque de mode et de chaussures TOMS, fondatrice du modèle One for One, annonce aujourd'hui l'évolution de son modèle de don. Le don est au coeur de l'activité de TOMS depuis ses débuts. Cette évolution vise à élargir cet impact en s'attaquant à certains des problèmes les plus importants de notre époque et en investissant dans des projets spécifiques avec des ONG locales ainsi qu'avec des acteurs du changement à travers le monde. La marque n'abandonne pas pour autant ses programmes One for One initiaux, conçus entre autres pour faire don de chaussures, aider à recouvrer la vue et fournir de l'eau potable.

Selon Amy Smith, responsable des dons chez TOMS : « Notre engagement en faveur de la santé, de l'éducation et des opportunités de développement économique n'a jamais changé, mais monde dans lequel nous vivons change.

C'est pour cette raison que nous continuons d'évoluer et de mettre notre entreprise et nos bénéfices au service de la résolution des problèmes qui touchent le monde actuellement.»

Hier soir, TOMS a annoncé et célébré l'évolution de son système de don sur le marché européen. Cet événement exclusif, baptisé Stand for Tomorrow, s'est déroulé à Amsterdam et a attiré des visiteurs de toute l'Europe. TOMS a fait cette annonce enthousiasmante avec des présentations de figures emblématiques, notamment la responsable internationale des dons Amy Smith, le PDG Jim Alling et des ONG et partenaires locaux prêts à créer le changement.

Au printemps, les investissements de TOMS en faveur des projets européens seront axés autour de causes locales, notamment pour les sans-abri, l'émancipation des femmes et l'entrepreneuriat à vocation sociale. L'entreprise travaillera en partenariat avec des ONG comme Centrepoint et Ashoka, ainsi que des personnalités européennes qui ouvrent la voie au changement, comme Joshua Coombes, Ella Grace Denton et Sara Nuru.

C'est en mars, avec Joshua Coombes, que sera inauguré le premier volet d'une série de projets créateurs de changement. Joshua animera en collaboration avec Light & Noise et des organisations locales pour les sans-abri, des expositions conçues pour attirer l'attention des visiteurs sur le problème de l'augmentation du nombre de SDF dans les villes européennes.

Ella, quant à elle, organisera en avril des Women's Circles à Londres et à Manchester pour accueillir des femmes dans des lieux sûrs où elles pourront se recentrer sur elles-mêmes et communiquer les unes avec les autres. Avec l'aide de Sara Nuru et Ashoka Allemagne, TOMS financera un sommet de l'entrepreneuriat et un accélérateur de startup à vocation sociale pour soutenir et contribuer au développement de la prochaine génération d'entrepreneurs sociaux. Cet événement se tiendra à la périphérie de Berlin en 2019.

En construisant de solides partenariats géographiquement ciblés se concentrant sur des causes locales à une échelle mondiale, TOMS cherche à étendre les possibilités de créer un impact positif par le biais de l'entreprise.

«Nous avons hâte de lancer nos premiers investissements en faveur de projets européens,

en étroite collaboration avec des partenaires et des acteurs locaux inspirants, l'idée étant d'avoir un réel impact sur les problèmes majeurs de notre région », explique Lisa Hogg, directrice marketing pour la région EMEA, «Ce n'est qu'une première étape. Nous planifions déjà de futurs projets en Europe.»

L'annonce officielle de l'évolution du modèle de don de la marque et de ses projets européens fait suite au lancement d'une première initiative aux États-Unis en novembre dernier : End Gun Violence Together. Dans le cadre de ce projet, TOMS a fait don de 5 millions de $ à des groupes dédiés à l'éradication de la violence armée en Amérique.

L'entreprise a aussi activé son réseau communautaire pour qu'il envoie à des membres du Congrès américain plus de 700 000 cartes postales portant sur la législation relative aux armes.

Le mois dernier, TOMS a également annoncé avoir reçu la certification « B Corporation® ».

Cette reconnaissance très respectée garantit à TOMS la continuité de son engagement en faveur des exigences sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité.

Parallèlement à ces développements, TOMS reste impliqué dans ses programmes de don One for One. Fondé en 2006 par Blake Mycoskie, dont la vision était de créer une entreprise qui contribue à bâtir un avenir meilleur, TOMS a depuis fait don de 86 millions de paires de chaussures, a permis à 600 000 personnes de recouvrer la vue et a fourni 600 000 semaines d'eau potable à des communautés du monde entier.

TOMS a été créé avec l'envie de croire en un avenir meilleur.

Depuis 2006, la communauté TOMS restaure la vue et procure des chaussures et un accès à l'eau potable à des millions de personnes dans le monde entier, toujours au cas par cas et selon le principe One for One®.

Aujourd'hui, nous complétons les programmes One for One en formant des partenariats avec des acteurs du changement et des organisations, qui se battent pour faire avancer les choses en valorisant la création, l'inspiration et l'action.

Car ce mouvement, c'est plus que des chaussures.

C'est ce qu'on fait avec.

Pour chaque achat TOMS, vous défendez à nos côtés des causes qui comptent.

