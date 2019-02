Blue Danube Systems améliore le logiciel BeamPlannertm, en le dotant notamment de capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique





Blue Danube Systems, fournisseur de solutions d'accès sans fil intelligentes permettant aux opérateurs mobiles de relever le défi de la croissance explosive des données, annonce aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités à sa suite logicielle cloud BeamPlannertm. BeamPlanner est le tout premier outil de planification et d'optimisation réseau pour les systèmes d'antenne à formation de faisceaux. Grâce aux nouvelles fonctionnalités améliorées d'intelligence artificielle (AI) et d'apprentissage automatique (ML), BeamPlanner devient la plateforme automatisée permettant la gestion réseau des systèmes MIMO massifs cohérents de Blue Danube.

BeamPlanner utilise un moteur d'optimisation multisites intelligent, basé sur l'analyse et piloté par les données, désormais doté de fonctionnalités de traçage de rayons 3D pour une meilleure précision des résultats de prévision. La plateforme de simulation fournit des recommandations de formation de faisceau et des résultats escomptés de capacité correspondant aux résultats de performance du monde réel validés par des essais, des statistiques de réseau et des indicateurs clés de performance standard. De plus, les modèles de données d'élévation du terrain et de construction ont été mis à jour. Combinés aux modèles de canaux 3D, ces modèles permettent une prévision encore plus précise des performances. Cela est également vrai dans les domaines verticaux prenant en compte les immeubles et autres structures de grande hauteur dans les environnements urbains denses.

Grâce à la solution BeamCraft de Blue Danube qui exploite les systèmes MIMO massifs cohérents, BeamPlanner permet aux réseaux radio de s'adapter de manière dynamique aux changements de trafic. Cette intelligence combine des données provenant de différentes sources et peut être intégrée dans les systèmes de gestion de réseau des opérateurs pour permettre à la virtualisation de la fonction RF et au pilotage dynamique du faisceau de s'adapter aux changements de la répartition du trafic utilisateur, de réduire les interférences et d'améliorer la qualité du signal là où c'est requis à un moment donné. Toutes les données sont acheminées vers un réseau neural profond qui optimise en permanence les configurations des faisceaux en fonction des emplacements estimés des utilisateurs, de la demande de trafic, des interférences et des performances prévues. Des algorithmes d'apprentissage par renforcement sont mis en oeuvre pour permettre un cycle d'amélioration continue basé sur les observations et l'adaptation aux conditions du réseau réel. D'autres algorithmes AI/ML incluent la reconnaissance de modèle pour prédire le comportement des utilisateurs et les points chauds du trafic.

BeamPlanner et BeamCraft permettent également la formation de faisceaux verticaux pour résoudre les problèmes de couverture que l'on rencontre couramment dans les immeubles de grande hauteur. Cette solution polyvalente permet de créer des formes de faisceau arbitraires, telles que de larges faisceaux verticaux pouvant couvrir un bâtiment de grande hauteur ou des faisceaux pointus comme des crayons ciblant uniquement les utilisateurs de certains étages. Le contrôle de la puissance et de la forme du faisceau permet au signal d'atteindre les utilisateurs derrière des murs épais sans provoquer d'interférences excessives dans les environs. BeamPlanner permet ainsi le type d'opération radio multidimensionnelle agile que l'on peut utiliser pour optimiser l'expérience utilisateur lors d'événements spéciaux ou pour fournir une capacité basée sur le mouvement des utilisateurs mobiles durant la journée.

« Les opérateurs ont besoin d'outils pour déployer et exploiter à grande échelle des systèmes d'antennes MIMO massif », a déclaré Mihai Banu, fondateur et directeur de la technologie de Blue Danube Systems. « Avec BeamPlanner, les opérateurs peuvent prévoir les performances réseau en toute confiance et ajouter de la capacité là où cela s'avère le plus rationnel sur le plan opérationnel et financier. Les nouvelles capacités AI/ML permettront une formation de faisceau proactive entièrement automatisée pour optimiser la capacité et l'expérience utilisateur. »

Blue Danube présentera les capacités de BeamPlanner et de BeamCraft au Mobile World Congress à Barcelone, en Espagne, du 25 au 28 février. Prenez rendez-vous avec Blue Danube dans le Hall 2 au stand d'accueil 2M63.

À propos de Blue Danube Systems

Blue Danube Systems conçoit des solutions sans fil intelligentes pour les fournisseurs de communications mobiles et d'autres applications. Notre gamme de produits de réseaux d'antennes actives est basée sur une technologie innovante qui adapte la cohérence RF aux fréquences et formats les plus variés. Les solutions sont déployées sur une architecture matérielle rentable et flexible et dotées d'un logiciel permettant une formation de faisceau extrêmement précise et agile. Combinées à des algorithmes AI/ML basés sur le cloud pour l'optimisation du réseau, nos solutions de MIMO massif permettent une augmentation significative de la capacité sur les réseaux cellulaires et les smartphones d'aujourd'hui, tout en étant totalement extensible aux futurs réseaux 5G. Blue Danube Systems est une start-up privée soutenue par Sequoia Capital et Silver Lake ainsi que d'autres investisseurs, dont AT&T. Pour plus d'informations, consultez le site www.bluedanube.com

