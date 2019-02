Novostia lève CHF 6.5 millions pour réaliser les premiers essais cliniques de sa valve cardiaque





Novostia annonce avoir levé CHF 6.5 millions auprès d'investisseurs privés pour réaliser les premiers essais cliniques de sa valve cardiaque artificielle innovante.

Les maladies des valves cardiaques affectent plus de 100 millions de personnes dans le monde. Chaque année des centaines de milliers de patients subissent un remplacement de valve cardiaque. Les technologies existantes induisent de sérieux inconvénients : prise de traitement anticoagulant à vie ou ré-opérations dues à la durée de vie limitée de ces valves.

Grâce à un dessin unique breveté et à un nouveau matériau polymère biocompatible de haute résistance, la valve Novostia élimine toutes ces contraintes, tout en étant silencieuse.

"Notre technologie devrait significativement améliorer la qualité de vie des patients ayant besoin d'une nouvelle valve cardiaque, en particulier les enfants et les jeunes adultes, tout en réduisant les coûts des systèmes de santé. Nous remercions nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien et avons hâte d'apporter aux patients et aux médecins cette innovation attendue depuis tant d'année", indique Geoffroy Lapeyre, CEO de Novostia.

Au sujet de Novostia

Novostia est une société privée dans le domaine des dispositifs médicaux, fondée en 2017 à Microcity Neuchâtel, Suisse, développant une valve cardiaque artificielle innovante. Pour plus d'information: www.novostia.com

Avertissement: La technologie développée par Novostia est à l'étape de recherche et sa mise sur le marché n'a pas encore été approuvée par un organisme de réglementation.

