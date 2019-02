Blue Danube Systems étend ses opérations en Inde et accueille Sundeep Raina au sein de l'équipe de gestion des ventes mondiales





Blue Danube Systems, un fournisseur de solutions d'accès sans fil intelligentes qui aident les opérateurs mobiles à relever le défi de la croissance explosive des données, a annoncé aujourd'hui que Sundeep Raina avait rejoint la société en tant que directeur des ventes nationales pour l'Inde. M. Raina rejoint Blue Danube fort de plus de 19 années d'expérience sectorielle en ventes d'équipement de télécommunications et gestion de comptes clés, plus récemment chez ZTE Corporation et précédemment chez Ericsson India. M. Raina sera chargé de développer de nouvelles relations commerciales et de gérer les engagements actuels et l'expansion des ventes en Inde. Il sera basé à Mumbai à proximité des clients et partenaires de Blue Danube.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sundeep à bord et nous nous réjouissons à l'idée du progrès continu de Blue Danube en Inde », a déclaré John Shelnutt, vice-président des ventes de Blue Danube. « Avec les développements positifs récents et l'intérêt accru envers nos solutions, nous avons décidé d'augmenter notre présence en Inde pour mieux servir nos clients clés. Sundeep a démontré sa capacité à générer une croissance commerciale stratégique exceptionnelle et ses connaissances et son expérience approfondie sur le marché local ont joué un rôle déterminant dans la croissance de notre activité en Inde. »

Blue Danube participera au Mondial du mobile à Barcelone, en Espagne, du 25 au 28 février. Visitez Blue Danube dans le Hall 2, au stand d'accueil 2M63.

À propos de Blue Danube Systems

Blue Danube Systems conçoit des solutions sans fil intelligentes destinées aux fournisseurs de communications mobiles et autres applications. Notre portefeuille de produits d'antennes réseau actives est basé sur une technologie innovante qui assure la cohérence RF à n'importe quelle fréquence et sur n'importe quel facteur de forme. Les solutions sont implémentées sur une architecture matérielle rentable et flexible avec un logiciel permettant une formation de faisceaux extrêmement précise et agile. Combinées à des algorithmes AI/ML basés dans le cloud pour l'optimisation de réseau, nos solutions Massive MIMO permettent d'augmenter la capacité de manière significative sur les réseaux cellulaires et les smartphones actuels tout en étant pleinement extensibles aux futurs réseaux 5G. Blue Danube Systems est une start-up privée appuyée par Sequoia Capital et Silver Lake et par d'autres investisseurs dont AT&T. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bluedanube.com

