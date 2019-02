Saputo Annonce avoir conclu une entente visant l'acquisition de Dairy Crest Group plc, une société laitière du Royaume-Uni





LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST INTERDITE DANS OU DEPUIS TOUT TERRITOIRE OÙ ELLE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU DES RÈGLEMENTS APPLICABLES DE CE TERRITOIRE

MONTRÉAL, 22 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX : SAP) annonce aujourd'hui avoir conclu une entente avec Dairy Crest Group plc (« Dairy Crest ») (LSE : DCG) portant sur l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et à émettre du capital de Dairy Crest (la « transaction ») moyennant 6,20 £ par action ordinaire (le « prix d'achat ») payable en espèces, ce qui représente une valeur des actions ordinaires émises et à émettre du capital de Dairy Crest d'environ 975 millions de livres (environ 1,7 milliard de dollars canadiens). Le conseil d'administration de Dairy Crest a l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires de Dairy Crest de voter en faveur de la transaction.



Le prix d'achat sera financé au moyen d'une nouveau prêt à terme bancaire (la « facilité de crédit ») conclu à l'occasion de la transaction. Il est actuellement prévu de mettre en oeuvre la transaction au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Companies Act 2006 du Royaume-Uni. La transaction est assujettie à l'approbation des actionnaires de Dairy Crest, à la sanction du plan d'arrangement par le tribunal ainsi qu'à d'autres conditions usuelles pour ce type d'opération. Sous réserve de ce qui précède, la transaction devrait être conclue au deuxième trimestre de l'année civile 2019. Saputo a reçu des engagements irrévocables de la part de tous les administrateurs de Dairy Crest qui détiennent des actions de Dairy Crest de voter ou de faire voter en faveur de la transaction.

Dairy Crest, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, est une importante société laitière qui fabrique et met en marché du fromage, du beurre, de la tartinade et de l'huile de grandes marques britanniques, comme Cathedral City, Clover, Country Life et Frylight, ainsi que des ingrédients laitiers à valeur ajoutée. Dairy Crest compte environ 1 100 employés dans sept établissements à travers le Royaume-Uni.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, Dairy Crest a enregistré des revenus d'environ 456,8 millions de livres (environ 786,3 millions de dollars canadiens) et son bénéfice après impôt pour la période s'est élevé à environ 149,5 millions de livres (environ 257,3 millions de dollars canadiens) (compte tenu d'éléments exceptionnels représentant environ 98,9 millions de livres (environ 170,2 millions de dollars canadiens)). Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2018, Dairy Crest a enregistré des revenus d'environ 224,9 millions de livres (environ 387,1 millions de dollars canadiens) et son bénéfice après impôt pour la période s'est établi à environ 14,5 millions de livres (environ 25,0 millions de dollars canadiens) (compte tenu d'éléments exceptionnels représentant environ (4,0) millions de livres (environ (6,9) millions de dollars canadiens)).

La transaction permettrait à Saputo d'étendre sa présence internationale et de pénétrer le marché britannique, en acquérant et en investissant dans un acteur bien établi et prospère de l'industrie qui possède une solide base d'actifs et une équipe de direction chevronnée. Dairy Crest est une plateforme attrayante qui s'inscrit dans la stratégie de croissance de Saputo.

Lazard agit à titre de conseiller financier de Saputo. Ses conseillers juridiques sont Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. Banque Nationale Marchés financiers et BMO Marchés des capitaux sont les cochefs de file et coteneurs de livre de la facilité de crédit.

Une annonce officielle (l'« annonce ») a été publiée conformément à la Rule 2.7 du City Code on Takeovers and Mergers du Royaume-Uni et peut être consultée sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com ou sur le site Web de la Société à l'adresse www.saputo.com/fr-ca/investisseurs . Le présent communiqué est émis sous réserve du texte intégral de l'annonce (y compris ses annexes), auquel il y a lieu de se reporter. La transaction sera assujettie aux conditions et à certaines autres modalités énoncées dans l'annonce et aux conditions intégrales qui seront stipulées dans le plan d'arrangement.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué, les déclarations verbales au sujet de la transaction et les autres renseignements publiés par Saputo contiennent des déclarations qui constituent ou pourraient être réputées constituer des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Ces déclarations sont fondées, entre autres, sur les hypothèses, les attentes, les estimations, les objectifs, les projets et les intentions de Saputo à la date des présentes en ce qui concerne notamment la transaction, ses risques, son succès et ses avantages prévus, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel Saputo exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs, ainsi que la disponibilité et le coût du lait et des autres matières premières et l'approvisionnement en énergie, ses charges d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités. Toutes les déclarations autres que des énoncés de faits historiques qui figurent dans le présent communiqué, y compris des déclarations sur les perspectives, les plans et la stratégie commerciale de Saputo, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable.

Ces déclarations prospectives peuvent porter notamment sur les objectifs de Saputo, ses perspectives, ses projets commerciaux et ses stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que sur ses convictions, ses projets, ses objectifs et ses attentes, y compris à l'égard de la transaction, son calendrier, sa portée et sa mise en oeuvre et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes comme « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser » à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables.

En raison de leur nature même, les déclarations prospectives sont exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats réels peuvent être très différents des conclusions, des prévisions ou des projections données dans les déclarations prospectives. Par conséquent, Saputo ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et prévient le lecteur que ces déclarations prospectives ne se veulent pas des faits ni des garanties de résultat futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à établir les déclarations prospectives et les risques qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans les documents que Saputo dépose auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de Saputo daté du 7 juin 2018 qui peut être consulté sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com . De plus, Saputo est exposée à des risques et incertitudes qui découlent de la nature de la transaction et qui comprennent notamment le risque que les actionnaires de Dairy Crest n'approuvent pas le plan d'arrangement, que le tribunal britannique ne sanctionne pas le plan d'arrangement ou que d'autres conditions de la transaction ne soient pas satisfaites en temps voulu ou du tout. Rien ne garantit que les avantages stratégiques relatifs à la transaction seront réalisés.

Les déclarations prospectives sont fondées notamment sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime raisonnables à la date des présentes, mais qui sont susceptibles de changer par la suite. Il ne faut pas accorder une importance indue aux déclarations prospectives, qui valent uniquement à la date où elles sont faites.

À moins que la législation en valeurs mobilières canadienne l'exige, Saputo ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, verbales ou écrites, faites par elle ou pour son compte, par suite d'une nouvelle information, d'événements à venir ou pour toute autre raison.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait's Go, Montchevre, Murray Goulburn Ingredients, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.

Ligne média

+1 (514) 328-3141 / +1 (866) 648-5902

