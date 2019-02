L'industrie photovoltaïque avec un brillant avenir, LONGi est digne de confiance





LYON, France, 22 février 2019 /PRNewswire/ -- Le 25 janvier 2019, le gouvernement français a annoncé un projet de planning de développement énergétique pour les dix prochaines années, qui prévoit qu'à la fin 2028, les installations avec les énergies renouvelables en France aura doubler au cours des dix prochaines années, et les nouvelles installations utilisent principalement l'énergie éolienne et solaire. Jusqu'au septembre 2018, les installations photovoltaïques en France ont atteint 8,8 GW. Selon ce nouveau projet, il est estimé qu'en 2023, les installations photovoltaïques atteindront 20,6 GW et atteindront entre 35,6 et 44,5 GW en 2028.

Le marché photovoltaïque français a fait preuve d'une grande vitalité et de nombreuses sociétés photovoltaïques se sont également tournées vers la France. Du 13 au 15 février, l'exposition de l'énergie « Be POSITIVE » s'est tenu avec succès à Lyon. Grâce à l'essor du photovoltaïque pendant ces deux dernières années et la prospérité du marché en Europe et en France, l'expo de cette année a attiré davantage la participation des sociétés et des investisseurs photovoltaïques par rapport à l'année précédente (2017).

LONGi?le leader mondial de la fabrication de panneaux photovoltaïques monocristallins, s'est présenté avec ses produits tel que PERC avec double faces, les panneaux demi-coupés, etc. C'est la première fois que LONGi fait une apparition publique en France depuis son entrée sur le marché français. En fait, LONGi est entré sur le marché français il y a plus d'un an. « En France et en Europe, le coût des terrains est élevé et le toit est cher. L'utilisation des produits plus efficaces revêt une grande importance. C'est pourquoi LONGi est venu en France avec les meilleures solutions de produits de conversion la plus efficace, en particulier pour les utilisateurs de toits en France. En 2019, nous fournirons sur le marché français comme des composants PERC demi-coupés, de double faces à haute efficacité. La puissance de produit de 60 panneaux a atteint 320W. » Wang Yan, directeur des ventes de LONGi Leye EMEA a exprimé.

« l'année dernière, nous avons obtenu une reconnaissance et un soutien important de la part de grands clients français. En 2019, nous allons fournir un meilleur service et de meilleurs produits pour servir le marché européen. », a ajouté Wang Yan.

Jean-Charles Drouvin, le directeur général de Kdi Solar, et le directeur commercial, Benoît Pecher, ont déclaré: « Au départ, MONO PERC était très coûteux sur le marché français et n'était utilisé que dans les projets de petite surfaces sur le toit et les projets spéciaux. Etant donnée que LONGi a toujours insisté sur l'investissement dans la recherche et le développement de MONO PERC, la différence de prix s'est rapidement réduite, ce qui a rendu MONO PERC rapidement accepté par les publics et donc utilisé à grande surface. On peut dire que les produits à haute efficacité sur le marché de l'énergie photovoltaïque ont reçu une telle reconnaissance et qu'une grande partie d'entre eux bénéficient de la promotion et du développement de LONGi, faisant MONO PERC devenir le courant dominant du marché. Nous pensons que LONGi est la seule marque à laquelle on puisse faire confiance! »

Une autre chose à noter est que LONGi s'est engagé à fournir à la France une énergie verte vraiment propre et à satisfaire véritablement le marché français portant les exigences strictes pour l'empreinte carbone et les émissions de carbone. « LONGi est non seulement une entreprise commerciale, mais aussi une entreprise technologique axée sur la technologie, elle est également une entreprise avec le sens des responsabilités sociales. Nous insistons sur les investissements dans la recherche et le développement technologique pour améliorer l'efficacité des produits; Nous encourageons la réforme de la fabrication. Maintenant, nous avons réalisé la production de produits photovoltaïques à base d'énergie propre, tels que l'hydroélectricité locale, dans les usines monocristallines de la province Yunnan en Chine et de Kuching en Malaisie. À l'avenir, nous nous concentrerons davantage sur le concept "solar for solar" en utilisant l'énergie photovoltaïque pour fabriquer des produits photovoltaïques et envoyer les produits photovoltaïques vraiment propres aux clients en France », a déclaré Wang Yan.

