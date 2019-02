Alimentation Couche-Tard et Canopy Growth unissent leurs forces pour lancer une marque de commerce de premier choix pour la vente au détail de cannabis en Ontario





LAVAL, QC et SMITHS FALLS, ON, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard Inc. (« Alimentation Couche-Tard ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) a conclu une entente de plusieurs années avec Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth ») (TSX: WEED), (NYSE: CGC).

À la suite de ce nouveau partenariat stratégique, et dans l'attente des résultats d'un processus de consultation publique, Alimentation Couche-Tard est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente de licence d'utilisation de marque de commerce avec l'un des gagnants de la loterie des déclarations d'intérêt de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO), qui exploitera un magasin de vente au détail sous la marque « Tweed » à London, en Ontario, une fois que le processus sera achevé. Le gagnant de la loterie détiendra et contrôlera entièrement le magasin de London.

Grâce à cette entente, Alimentation Couche-Tard souhaite profiter de l'expertise de Canopy Growth et tirer parti de son expérience avec d'autres produits destinés aux adultes pour vendre du cannabis de façon sécuritaire, responsable et légale, conformément à la loi adoptée par les gouvernements fédéral et provinciaux.

« Alimentation Couche-Tard est ravie à l'idée de jouer un rôle de chef de file dans le développement d'une expertise en matière de vente au détail de cannabis dans cet important marché canadien. Nous estimons que la Société ontarienne du cannabis (OCS) et les détaillants privés seront en mesure de coexister dans un cadre étroitement réglementé afin de protéger la santé et la sécurité publiques tout en luttant contre le commerce illégal », a déclaré Brian Hannasch.

LA MARQUE DE DÉTAIL TWEED : AXÉE SUR L'ÉDUCATION

La marque Tweed de Canopy Growth, qui possède actuellement des points de vente en Saskatchewan, au Manitoba, à Terre-Neuve et au Labrador, est reconnue à l'échelle du Canada et constitue une ressource fiable en matière de cannabis. Grâce à sa vaste compréhension du marché, la bannière est en mesure d'éduquer les consommateurs en fonction de leurs besoins uniques. Tweed a su démontrer un engagement inégalé en matière de qualité, de service à la clientèle et de vente axée sur l'éducation dans chacun de ses points de vente.

« Nous sommes fiers de travailler avec une entreprise mondiale de premier plan comme Alimentation Couche-Tard, qui offrira ses conseils et son aide en vue d'offrir une marque de cannabis digne de confiance aux citoyens de London, en Ontario. La marque de Canopy Growth est reconnue pour son personnel avisé, qui peut aider les consommateurs à trouver l'option qui leur convient le mieux, qu'il s'agisse d'utilisateurs nouveaux ou de longue date », a déclaré Mark Zekulin, président et cochef de la direction de Canopy Growth.

OUVERTURE PRÉVUE POUR AVRIL 2019

Le magasin de vente au détail Tweed de London devrait ouvrir ses portes en avril 2019 et proposera typiquement des produits sous forme de gélules, d'huile et de fleurs séchées, de même qu'une vaste sélection d'accessoires et de produits fonctionnels qui permettront aux clients de choisir leur méthode de consommation préférée, et ce, de façon sécuritaire et responsable.

À PROPOS D'ALIMENTATION COUCHE-TARD

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et en Irlande, en plus d'avoir une présence importante en Pologne.

Au 14 octobre 2018, le réseau de Couche-Tard comptait 9 943 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8 660 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord-américain est constitué de 19 unités d'affaires, dont 15 aux États-Unis, couvrant 48 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 10 provinces. Environ 105 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord. De plus, par l'entremise de CrossAmerica Partners LP, Couche-Tard fournit du carburant pour le transport routier sous différentes bannières à environ 1 300 sites aux États-Unis.

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays baltes et en Russie par le biais de dix unités d'affaires. Au 14 octobre 2018, son réseau comptait 2 718 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d'accommodation alors que d'autres sont des stations de carburant automatisées sans employés, n'offrant que du carburant. Couche-Tard offre aussi d'autres produits tels que de l'énergie stationnaire, et du carburant pour le secteur maritime et le secteur de l'aviation. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés portant ses bannières, quelque 25 000 personnes travaillent dans son réseau du commerce de l'accommodation, ses terminaux et ses centres de services en Europe.

Également, en vertu des contrats de licence, plus de 2 000 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 14 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Macao, Mexique, Mongolie et Vietnam), ce qui porte à environ 16 000 le nombre de magasins dans notre réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : http://corpo.couchetard.com ..

À PROPOSE DE CANOPY GROWTH CORPORATION

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. Canopy Growth offre des vaporisateurs dûment certifiés pour un usage médical par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement de bâtir une société internationale d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. La Société exerce ses activités dans treize pays sur cinq continents. Elle est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis. Par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Canopy Health Innovations, ("Canopy Health"), elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Canopy Growth travaille en collaboration avec la Beckley Foundation, et a formé Beckley Canopy Therapeutics afin de faire avancer la recherche sur le cannabis médical et de mettre au point des médicaments à base de cannabis validés cliniquement, en mettant un accent sur la protection de la propriété intellectuelle. Canopy Growth a acquis des actifs de la société ebbu, Inc. (« ebbu »), chef de file en matière de recherche en chanvre. La propriété intellectuelle (PI) d'ebbu et les avancées en matière de recherche et de développement réalisées par l'équipe de l'entreprise s'appliquent directement au programme de sélection génétique de cannabis riche en chanvre et en THC et aux capacités de production de boissons infusées au cannabis de Canopy Growth. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, la Société fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur. De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur, dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seed, Battelle, le plus grand organisme de recherche et de développement à but non lucratif du monde ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite dix installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,3 millions de pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. La Société exploite des magasins de vente Tweed à Terre-Neuve et au Manitoba, et a conclu des ententes d'approvisionnement avec toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.canopygrowth.com/fr/.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

AVIS CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent les énoncés concernant les activités d'exploitation du chanvre actuelles et futures, à l'échelle nationale et internationale. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris la capacité de l'entreprise à satisfaire ses contrats de ventes provinciales, ou les provinces d'acheter tout le cannabis qui leur est attribué, et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 28 juin 2017 qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

