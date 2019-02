Ingram Micro et MassChallenge nomment les meilleures startups B2B de la Comet Competition





Ingram Micro Inc., en partenariat avec MassChallenge, a annoncé aujourd'hui les 12 meilleurs finalistes de ses Comet Competitions de Tel-Aviv, Austin et Boston. Les finalistes de la compétition inaugurale de cette année sont Verifyoo, Perimeter 81, ITsMine, EyeControl, ClearBlade, re:3D, Sempulse, The Mentor Method, Pixm Inc., addapptation, OnRout, et BOXOLOGIC.COM.

Créée en 2018, la Comet Competition est l'unique défi pour les startups, qui entend faire découvrir les fournisseurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendors, ISV) B2B talentueux, et accélérer leur trajectoire vers la réussite sur le marché de la distribution. En tant que finalistes de la Comet Competition, ces startups bénéficieront d'un financement de commercialisation, d'un accès inégalé aux meilleurs partenaires d'entreprise, ainsi que d'un programme sur mesure pour accélérer leur réussite, le tout sans apport de fonds propres.

« Demeurer un leader dans l'économie numérique implique de chercher activement les meilleures startups technologiques au monde, pour propulser leur trajectoire en direction de la rentabilité et du développement », a déclaré Nimesh Davé, vice-président exécutif d'Ingram Micro Cloud. « La Comet Competition a dévoilé de nombreux ISV innovants en phase de démarrage, qu'Ingram Micro Cloud peut aider dans le cadre de leur commercialisation, ainsi que quelques startups qui révolutionneront véritablement le monde. »

La Comet Competition forme les ISV à se spécialiser dans le secteur des TI et à commercialiser leur technologie. Elle permet également à Ingram Micro Cloud de mettre en oeuvre sa vision consistant à concrétiser la promesse de la technologie. Plus de 300 candidats ISV ont été évalués selon plusieurs critères, parmi lesquels la vision future, l'impact sur le secteur et le potentiel dans le secteur, en vue de concourir à Tel-Aviv, Austin ou Boston. Quarante-six des meilleurs candidats ont été sélectionnés pour se présenter en direct, face à un groupe d'influenceurs reconnus dans le secteur, lesquels ont ensuite sélectionné les finalistes.

« MassChallenge est extrêmement fière de s'associer à Ingram Micro Cloud dans le cadre de la Comet Competition, qui aide les startups B2B, les plus à la pointe au niveau mondial, à accélérer plus que jamais leur croissance sur le marché de la distribution », a confié Siobhan Dullea, PDG de MassChallenge. « Félicitations aux startups sélectionnées ; nous sommes impatients de fêter cette réussite en leur compagnie, lors du Cloud Summit 2019 en mars prochain. »

MassChallenge est un réseau mondial d'accélérateurs de startup sans apport personnel, qui soutient la croissance des écosystèmes de startups sur cinq continents. Ses plus de 1 900 alumni ont collecté plus de 4 milliards USD de financement et généré plus de 2,5 milliards USD de chiffre d'affaires. En s'associant à MassChallenge, Ingram Micro élargit son initiative ISV et développe des opportunités inégalées pour les finalistes et vainqueurs de la compétition.

Ces finalistes rejoindront MassChallenge et Ingram Micro sur scène à l'occasion du prochain Ingram Micro Cloud Summit 2019 qui se tiendra à San Diego, en Californie, du 11 au 13 mars, pour annoncer les vainqueurs régionaux et présenter tous les finalistes. Pour en savoir plus, notamment sur les inscriptions, rendez-vous ici : https://www.ingrammicrocloudsummit.com/.

Ingram Micro s'est révélé le moyen le plus rapide d'entrer sur le marché pour les ISV qui cherchent à développer et à faire évoluer leurs entreprises de SaaS (Software as a service) ou de IaaS (Infrastructure as a service). Une fois intégrés à la Ingram Micro Cloud Marketplace, les ISV peuvent rapidement prendre de l'ampleur, promouvoir, vendre et déployer leurs solutions auprès des partenaires distributeurs et des clients sur plus de 50 marchés mondiaux, dont la Chine. Pour en savoir plus sur les programmes d'Ingram Micro pour les ISV, rendez-vous ici.

Finalistes de Tel-Aviv

Verifyoo

Tel Aviv, Israël | Cybersécurité

Verifyoo a été cofondée par plusieurs experts de la cybersécurité, et s'est donné pour mission de fournir des technologies avancées de vérification des utilisateurs, qui s'inscrivent bien au-delà de la biométrie existante. Verifyoo procure aux responsables de la sécurité informatique et aux dirigeants d'entreprise les outils dont ils ont besoin pour lutter contre la fraude croissante, tout en promouvant la transformation numérique et en développant l'activité. Contrairement à la biométrie, Verifyoo fonctionne sur tous les appareils mobiles, peut être stockée de manière centralisée dans le nuage, respecte pleinement la vie privée des utilisateurs, et résout les vulnérabilités actuellement non résolues.

Perimeter 81

Tel-Aviv, Israël | Cybersécurité

Perimeter 81 est un Réseau sécurisé en tant que service, qui s'est appuyé sur les technologies de VPN traditionnel et de pare-feu, basées sur le matériel, complexes et obsolètes, pour les transformer en une solution logicielle conviviale et facile d'utilisation, simplifiant du même coup l'accès aux réseaux sécurisés pour la main-d'oeuvre distribuée moderne. Créée par deux anciens de l'unité d'élite des renseignements des forces de défense israéliennes (IDF), Perimeter 81 dessert les entreprises du Fortune 500 et les leaders sectoriels d'un large éventail d'industries, et a établi des partenariats avec les principaux intégrateurs, fournisseurs de services gérés et redistributeurs mondiaux.

ITsMine

Herzliya, Israël | Cybersécurité

ITsMine offre une nouvelle approche proactive, unique en matière de prévention des pertes de données (Data Loss Prevention, DLP), qui n'exige aucune politique ni aucun agent permanent de terminaison, tout en garantissant une protection contre les attaques internes et externes. ITsMine résout les défis de DLP grâce à une solution entièrement automatisée offrant des faux positifs minimes, et sans nuire à la productivité des employés. ITsMine ajoute un niveau de protection indispensable ; et même si les données sont divulguées ou utilisées, ITsMine s'en rendra compte et alertera le client.

EyeControl

Tel-Aviv, Israël | Dispositifs médicaux

Plus de 1,2 million de personnes souffrent actuellement de SLA ou ne sont pas en capacité de parler. Bien que ces personnes ne souffrent d'aucun problème cognitif, elles sont emprisonnées dans leur corps et éprouvent de grandes difficultés pour communiquer. EyeControl est un dispositif portable destiné aux personnes enfermées dans leur propre corps, qui s'appuie sur un dispositif audio, éliminant ainsi la nécessité d'un écran et offrant une communication continue. La société a reçu la reconnaissance et le soutien du monde entier pour avoir redonné la voix aux personnes muettes.

Finalistes d'Austin

ClearBlade

Austin, Texas | IdO

Conçu dès le départ pour les entreprises, ClearBlade peut fonctionner de manière sécurisée sur n'importe quel nuage, sur site, et en marge du réseau. ClearBlade permet aux sociétés d'ingérer, d'analyser, d'adapter et d'agir sur toutes les données en temps réel et à une échelle extrême. Libérez vos données en marge de votre réseau, en exploitant l'informatique locale, l'intelligence artificielle et les visualisations exploitables, en étant intégré à n'importe quel système d'entreprise, le tout sur une seule et même plateforme.

re:3D

Houston et Austin, Texas | San Juan, Porto Rico | Fabrication

re:3D® Inc. est une entreprise sociale qui réduit considérablement le coût de l'impression 3D et les barrières d'échelle, afin de créer des emplois et de permettre à ceux qui résolvent les problèmes à travers le monde de répondre de manière indépendante aux besoins locaux. Au service de clients répartis dans plus de 50 pays à travers le monde, re:3D offre des solutions de services complets, et fabrique Gigabot, la plus grande imprimante 3D industrielle au monde, dont le prix est inférieur à 9 000 USD. Aujourd'hui, re:3D modifie l'imprimante Gigabot en vue d'une impression 3D à base de déchets plastiques de récupération, afin de permettre une fabrication véritablement abordable, durable et axée sur le plan local.

Sempulse

Austin, Texas | Dispositifs médicaux

Sempulse est un dispositif médical associé à une plateforme logicielle, qui consiste en un capteur de signes vitaux non invasif, breveté, disposé derrière l'oreille, et capable de mesurer 5 signes vitaux essentiels chez les patients. Cette technologie, qui constitue une première dans le secteur, capte sans brassard la tension artérielle, l'oxymétrie de pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température corporelle centrale, offrant également géolocalisation et richesse d'informations environnementales. Bien que conçue pour des besoins militaires spartiates et exigeants, cette technologie est également adaptée au monde civil, qu'il s'agisse de l'orientation des patients, de l'entraînement des sportifs, ou de la télémédecine.

The Mentor Method

Washington, DC | Logiciels d'entreprise

The Mentor Method est une plateforme d'entreprise qui recourt au mentorat pour combler l'écart d'accès entre divers candidats et sociétés cherchant à recruter de manière plus diversifiée. Son approche aide les entreprises à attirer, détecter et engager divers candidats, tout en renforçant la motivation des équipes en interne et les taux de rétention.

Finalistes de Boston

Pixm, Inc.

New York, État de New York | Cybersécurité

Soutenue par de célèbres investisseurs en cybersécurité ainsi que par les leaders de la communauté du renseignement et de la NSA, Pixm est la première technologie mondiale de prévention du hameçonnage, basée sur les terminaisons, qui neutralise les attaques de hameçonnage en temps réel au niveau du point de clic, en utilisant une vision informatique. Pixm a récemment lancé un mode furtif, et travaille d'ores et déjà avec de grandes organisations médicales et financières du Fortune 50, qu'elle protège contre les attaques sophistiquées de hameçonnage.

addapptation

Exeter, New Hampshire | Logiciels d'entreprise

addapptation est la première plateforme d'expérience utilisateur, moderne, destinée au cloud d'entreprise. Sa plateforme redessine entièrement les applications existantes telles que Salesforce.com, en les transformant en interfaces simples et séduisantes. La société élimine les obstacles des logiciels d'entreprise de ses clients en fournissant des solutions intuitives qui simplifient les flux de travail pour les équipes chargées des ventes, des opérations, des services professionnels et de l'innovation. La société se focalise sur la facilité d'utilisation, et la conception redéfinit ce que le travail en entreprise signifie.

OnRout

Brooklyn, New York | Transports et logistique

OnRout est une plateforme d'optimisation destinée au transport pour le commerce électronique. Sa plateforme d'enchères en temps réel achemine les colis individuels vers le transporteur le plus efficace en termes de livraison, favorisant un regroupement des itinéraires, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et diminuant les coûts d'expédition à hauteur de 9 % en moyenne. OnRout offre une nouvelle méthode performante permettant aux expéditeurs de commerce électronique de contrôler les coûts et de rivaliser de manière plus efficace avec Amazon. OnRout entend rendre les livraisons du commerce électronique, durables d'un point de vue financier et économique pour toutes les parties.

BOXOLOGIC.COM

Somerville, Massachusetts | Matériel et robotique

Boxologic est une solution robotique d'emballage instantané en taille aléatoire (carton à la demande), qui s'appuie sur une technologie de pointe afin de créer instantanément le carton à la taille idéale pour répondre aux besoins du commerce électronique. En utilisant la technologie standard actuelle, l'emballage expédié, issu du commerce électronique, contient en moyenne 40 % d'espace vide, ce qui engendre, au minimum, une augmentation de 60 % de l'utilisation de remplisseurs de vide, une augmentation de 15 % de l'utilisation de carton ondulé, et une augmentation de 20 % des coûts de transport. Grâce à Boxologic, les cartons peuvent être créés à la demande, dans toutes les tailles, et avec une seule UGS de carton ondulé. Aucune intervention humaine n'est nécessaire, et la solution offre le taux de gaspillage le plus faible du secteur, et l'encombrement machine le plus réduit au monde.

À propos d'Ingram Micro Cloud

Chez Ingram Micro Cloudtm, nous ne percevons pas le nuage comme une simple technologie, mais comme une plateforme de base pour exécuter et dynamiser une toute nouvelle manière de faire des affaires. En exploitant nos plateformes et notre écosystème, les prestataires de services infonuagiques, les compagnies de télécommunications, les revendeurs et les entreprises peuvent rapidement se transformer et être opérationnels en nuage en quelques minutes seulement, moyennant un faible investissement, voire nul. Notre portefeuille comprend des services de sécurité contrôlée, de communication et collaboration, d'applications d'entreprise, de gestion en nuage, et des solutions d'infrastructure, destinés à aider les clients à monétiser et à gérer l'ensemble du cycle de vie des services en nuage et numériques, de l'infrastructure et des abonnements à l'IdO. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : www.IngramMicroCloud.com.

À propos de MassChallenge

MassChallenge est un réseau mondial d'accélérateurs de startup sans apport personnel. Basé aux États-Unis et implanté à Boston, en Israël, au Mexique, à Rhode Island, en Suisse, au Texas et au Royaume-Uni, MassChallenge s'engage à renforcer l'écosystème mondial de l'innovation en soutenant les startups au potentiel élevé dans tous les secteurs et dans le monde entier. À ce jour, les plus de 1 900 alumni de MassChallenge ont collecté plus de 4 milliards USD de financement, généré plus de 2,5 milliards USD de chiffre d'affaires, et créé plus de 120 000 emplois. Pour en savoir plus sur MassChallenge, rendez-vous sur le site www.masschallenge.org.

