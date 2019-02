Déclaration - Le ministre des Services aux Autochtones et la Première Nation de Cat Lake signent un accord-cadre provisoire pour régler les problèmes de logement et de santé





OTTAWA, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a fait la déclaration suivante concernant la rencontre d'aujourd'hui avec la Première Nation de Cat Lake.

« Soutenir la santé et la sécurité des résidants de Cat Lake est notre objectif premier.

Plus tôt aujourd'hui, j'ai rencontré à Thunder Bay le chef Matthew Keewaykapow de la Première Nation de Cat Lake pour confirmer les prochaines étapes concernant les problèmes de logement et de santé auxquels sa communauté doit faire face et pour aller de l'avant, en collaboration. Des membres du conseil de Cat Lake, RoseAnne Archibald, chef régionale de l'Ontario, et Alvin Fiddler, grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, ainsi que des représentants du Conseil tribal Windigo et l'honorable Bob Nault, député de Kenora ont également participé à la rencontre.

Le Conseil tribal Windigo, au nom de la Première Nation de Cat Lake, et moi-même avons signé un accord-cadre provisoire qui décrit les prochaines étapes nécessaires pour fournir un soutien immédiat aux membres de la Première Nation de Cat Lake, ainsi que le calendrier de mise en oeuvre de ce plan. Ces étapes comprennent :

un financement de 3,5 millions de dollars pour la construction de 15 nouvelles unités de logement ainsi que des fonds supplémentaires pour la démolition, la préparation du site et l'expédition des matériaux;

un financement de 2,1 millions de dollars pour la rénovation de 21 unités de logement;

un financement de 2 millions de dollars pour la livraison et l'installation de 10 unités de logement portatives;

l'accélération de la construction de 7 nouvelles unités de logement qui est en cours, ainsi que la construction de 2 nouveaux duplex (soit 4 unités de logement);

la nomination d'un gestionnaire de projet et d'un conseiller financier pour soutenir ces projets de logement et fournir une formation financière, et l'établissement d'un poste permanent de gestionnaire du logement dans la communauté;

l'achèvement de la route de glace d'hiver, qui est nécessaire aux véhicules pour transporter les matériaux permettant de réparer, rénover et construire des maisons;

la construction d'une structure d'entrepôt temporaire pour le stockage des matériaux;

la détermination des autres unités de logement prioritaires à réparer et à remplacer.

Nous avons également parlé des besoins urgents de la communauté en matière de santé, et j'ai de nouveau exprimé mes sincères condoléances au chef pour le décès récent d'un membre de la communauté.

Une évaluation médicale est en cours dans la communauté. Le 14 février, un médecin en pneumologie pédiatrique s'est rendu au sein de la Première Nation de Cat Lake pour effectuer une évaluation médicale et traiter les personnes identifiées par la communauté. Du 17 au 20 février, un spécialiste des maladies infectieuses était dans la communauté pour évaluer plus en profondeur et traiter les patients au besoin. Nous examinerons les résultats de l'évaluation médicale quand ils seront disponibles. Services aux Autochtones Canada a également augmenté le personnel infirmier du poste de soins infirmiers communautaires afin d'offrir un soutien supplémentaire.

Je remercie le chef Keewaykapow d'avoir pris le temps de me rencontrer, et je remercie toutes les personnes concernées de leurs efforts inlassables pour faire avancer ce travail essentiel ensemble. La conclusion de cet accord-cadre provisoire nous permettra d'établir une voie claire pour répondre aux besoins des membres de la communauté, à court et à long terme.

Le chef Keewaykapow et moi avons hâte de signer le protocole d'entente final et de voir le travail en cours lorsque je rendrai visite à la Première Nation de Cat Lake au cours des prochaines semaines. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss .

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 20:14 et diffusé par :