Mark Arendz remporte la médaille d'argent à l'épreuve de distance de biathlon des Championnats du monde de ski paranordique





Arendz remporte une quatrième médaille de championnats du monde consécutive et compte maintenant deux médailles d'argent et deux de bronze

PRINCE GEORGE, BC, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Mark Arendz a profité d'une journée où il a été parfait au tir pour remporter sa quatrième médaille des Championnats du monde de ski paranordique, une médaille d'argent à la course individuelle de biathlon, jeudi, à Prince George, en Colombie-Britannique.

Arendz, de Springton, sur l'Île-du-Prince-Édouard a atteint 20 cibles au champ de tir et a complété les 15km en ski pour terminer avec un temps de 42: 50,4 et prendre le deuxième rang au centre de ski de fond Otway.

« Je suis vraiment satisfait de ma journée », a déclaré Arendz, qui compte maintenant une douzaine de médailles de championnats du monde en carrière. «C'est une course dans laquelle il faut être parfait au tir et bien skier. »

«Ce fut une très bonne course pour moi. J'ai bien commencé et j'ai eu un bon rythme tout au long de la course. Je devenais plus fort et plus rapide à chaque tour. C'est ma meilleure performance au tir des derniers temps et j'ai tout atteint au champ de tir. »

Il s'agit de la quatrième médaille des Championnats du monde de 2019 pour l'athlète paralympique à trois reprises. Arendz a également remporté une médaille d'argent à l'épreuve de distance moyenne, ainsi que des médailles de bronze à ses deux épreuves de biathlon.

«Je pense que ça démontre que la cohérence est là et je suis vraiment content du déroulement de cette semaine. Je n'ai manqué qu'un seul des 50 tirs que j'ai pris et je suis satisfait de ça », a ajouté Arendz.

Le porte-drapeau du Canada aux cérémonies de clôture des Jeux paralympiques d'hiver de 2018 a terminé derrière son grand rival, le Français Benjamin Daviet. Daviet a réussi un chrono vainqueur de 42: 22,2 malgré un tir manqué lors de son deuxième arrêt au champ de tir.

L'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi a pris le troisième rang avec 44:26,1 (0+0+1+0).

Kyle Barber, de Lively, en Ontario, a terminé au 11e rang avec un temps de 1:01:37,9 (1+3+4+0).

Une cible manquée à son dernier arrêt au champ de tir a coûté la première médaille des Championnats du monde à la Canadienne Brittany Hudak. L'athlète de 25 ans originaire de Prince Albert, en Saskatchewan, a obtenu une quatrième place avec un chrono de 46: 46: 42,6 pour compléter la distance de 12,5 kilomètres pour les femmes.

Hudak a terminé derrière trois femmes ukrainiennes.

Liudmyla Liashenko a été parfaite au tir pour remporter la médaille d'or en 41: 09,2. Oleksandra Kononova a terminé deuxième avec 42: 42,5 (0 + 1 + 1 + 0), tandis que Yuliia Batenkova-Bauman a arrêté le chronomètre à 45: 46,2 (1 + 0 + 2 + 0) pour remporter la médaille de bronze.

Derek Zaplotinsky, de Smokey Lake, en Alberta, a terminé sixième de la course masculine sur ski assis. Fort de ses deux top cinq, Zaplotinsky a terminé avec un temps de 56: 12,1 (0 + 0 + 1 + 1).

L'Ukrainien Taras Rad a remporté la course sur skis assis avec un temps de 51: 57,8 (0 + 0 + 1 + 0).

Résultats complets de l'épreuve individuelle de biathlon: https://bit.ly/2GE6iTM

Les Championnats du monde de ski paranordique se poursuivront samedi à Prince George avec les courses de distance en ski de fond.

