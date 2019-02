NEO Connect accueille neuf PTF de Provisus





NEO Connect a le plaisir d'annoncer la disponibilité immédiate sur sa plateforme de la gamme Series PTFTM de Provisus Wealth Management (« Provisus »), composée de neuf fonds à notice d'offre. Provisus est la sixième société à distribuer des produits sur NEO Connect, qui a permis à des émetteurs de fonds de lever près de 700 millions de dollars de capitaux à ce jour. Les neuf Platform Traded FundsTM (PTF)(Fonds négociés sur plateforme) sont à présent disponibles sous les symboles suivants :

Fonds Symbole Provisus Global Real Estate Class ? Series PTF PVSRE Provisus Canadian Equity Class ? Series PTF PVSCA Provisus U.S. Equity Class ? Series PTF PVSUS.U Provisus International Equity Class ? Series PTF PVSIN.U Provisus Global Equity Class ? Series PTF PVSGB.U Provisus North American Equity Class ? Series PTF PVSNA Provisus Multi-Strategy High Yield Fixed Income Class ? Series PTF PVSHY Provisus Total Equity Class ? Series PTF PVSTT Provisus Emerging Markets Equity Class ? Series PTF PVSEM.U

« Nous sommes fiers de célébrer le jalon franchi aujourd'hui chez Provisus alors que nous rendons notre gamme de fonds structurés rémunérés au rendement plus largement accessible pour la communauté des conseillers. Ces fonds permettent aux investisseurs de payer des tarifs passifs pour une gestion active », a déclaré Chris Ambridge, président et directeur des investissements chez Provisus. « Nous sommes fiers d'adopter l'efficace format PTF et nous réjouissons à l'idée d'accéder au réseau de distribution de NEO Connect avec des coûts maîtrisés. »

NEO Connect est la plus récente plateforme de distribution au Canada, ainsi que la plus efficace, pour tous les types de fonds : elle permet la négociation en grandes quantités, s'intègre parfaitement dans les systèmes de front et de back-office des conseillers en investissement, ne nécessite aucun investissement minimum et distribue ses données de marché sur toutes les principales plateforme de distribution de données de marché utilisées par les conseillers en investissement. Avec NEO Connect, les conseillers en investissement peuvent acheter et vendre des PTF avec autant de facilité et d'efficacité que s'ils négociaient des FNB ou des titres de sociétés. Il leur suffit de rechercher le symbole en utilisant leurs actuels outils de négociation d'actions, de choisir le nombre d'unités qu'ils désirent et de cliquer sur « acheter ». L'ordre est exécuté en fin de journée à la valeur liquidative, sans écart acheteur/vendeur. La position résultante s'intègre automatiquement dans les comptes de leurs clients ? c'est aussi simple que cela.

« Nous sommes ravis d'accueillir Provisus dans la famille NEO en tant que tout dernier champion à entrer dans la révolution des PTF », a déclaré Jos Schmitt, président-directeur général de NEO. « Provisus et NEO sont des partenaires naturels, tous deux se consacrant à atteindre les objectifs de nos clients et accordant la priorité à la transparence dans tout ce que nous faisons. Les PTF continuent de gagner en popularité dans la communauté des conseillers car ils permettent aux conseillers et aux émetteurs de fonds de gagner en efficacité et de faire de plus importantes économies, créant au final une meilleure expérience pour l'investisseur final. »

NEO Connect accueille aujourd'hui 59 fonds de six émetteurs de fonds et est utilisée par 15 réseaux de distribution. Cliquez ici pour consulter la liste complète des fonds.

À propos de NEO Connect

NEO Connect est la nouvelle plateforme de distribution de fonds du Canada, lancée en mai 2016 au sein du groupe de sociétés Aequitas Innovations Inc. NEO Connect est un service complémentaire de NEO Bourse, le marché boursier de prochaine génération du Canada, qui donne la priorité aux besoins des investisseurs, des entreprises cherchant à lever des capitaux et des courtiers.

Disponible gratuitement pour tous les courtiers en placement, NEO Connect rationalise le processus d'achat et de vente de fonds, permettant ainsi aux conseillers d'effectuer des transactions et aux gestionnaires d'actifs de distribuer leurs produits plus facilement et de manière plus économique. Une première transaction test peut être organisée et exécutée dans un délai de 24 heures. Pour planifier un essai ou pour en savoir plus, contactez l'assistance téléphonique gratuite de NEO pour les investisseurs au 1 844 567 6424, ou visitez : https://www.aequitasneo.com/en/connect/neo-connect

