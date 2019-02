Aerostructures Assemblies India (AAI) remporte un contrat de la part de Saab pour fabriquer les assemblages structurels des portes placées au dessus des ailes (Over Wing Door, OWD) de l'A321neo





Aerostructures Assemblies India Pvt. Ltd. (AAI), une coentreprise entre Aequs Aerospace et Saab AB (publ), vient de se voir attribuer un contrat de la part de Saab Aerostructures pour la fabrication de l'assemblage structurel des portes placées au dessus des ailes (Over Wing Door, OWD) dans le cadre du programme A321neo d'Airbus. Utilisées comme issues de secours, les portes placées au dessus des ailes constituent un élément critique des avions. L'avion A321neo compte quatre portes placées au dessus des ailes. L'assemblage structurel est composé de pièces en aluminium usinées qui seront assemblées par l'équipe d'AAI à Belagavi, dans l'État du Karnataka, en Inde, et livrées à la chaîne de montage de Saab Aerostructures à Linköping, en Suède.

AAI est devenue un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement pour la production d'assemblages d'aérostructures en Inde. AAI livre notamment des bouchons de porte pour la configuration « Cabin Flex » de l'A321neo d'Airbus depuis 2017 et fabrique des assemblages pour panneaux d'aile et nez basculants dans le cadre du programme A380 depuis 2014. Outre les produits finis, ses capacités incluent également le développement d'outils d'assemblage, de gabarits et d'équipements fixes.

Avec cette attribution, Saab et AAI renforcent leur partenariat. Les livraisons commenceront à la fin de l'année 2019 et iront croissant au cours des années suivantes.

Le site de production d'AAI est situé dans la ZES d'Aequs, la première zone économique spéciale du pays consacrée à l'ingénierie de précision, dans la ville de Belagavi, au Karnataka. Aequs est reconnue par Airbus comme l'un de ses meilleurs partenaires de pièces détachées (Detailed Parts Partner, D2P) depuis 2016. La société a intégré verticalement de multiples étapes de la chaîne d'approvisionnement, du forgeage et de l'usinage à l'assemblage et au traitement de surface, au niveau de sa ZES qui s'étend sur plus de 100 hectares.

Lars Jensen, vice-président et directeur général de Saab Aerostructures, a déclaré : « C'est un grand privilège que de confier ce travail à AAI. Ceci est le résultat d'un travail acharné et d'efforts communs, et nous sommes ravis de soutenir la croissance de la société ainsi que la position d'Airbus en Inde avec cette attribution du contrat. »

Aravind Melligeri, président et chef de la direction du Groupe Aequs, a confié pour sa part : « Nous avons parcouru un long chemin avec Airbus et nos partenariats durables se trouvent renforcés par la reconnaissance que nous avons reçue de sa part au fil des ans. Ce contrat, en partenariat avec Saab, représente un nouvel élément essentiel du soutien que nous apportons à Airbus. Il renforce notre compétence à fournir des assemblages d'aérostructures à des clients internationaux tout en créant de la valeur au sein de la chaîne d'approvisionnement. »

Aequs, dont le siège social est situé à Belagavi, en Inde, possède également des installations de fabrication aux États-Unis et en France. Elle se distingue également par le fait d'être la société manufacturière de précision connaissant la croissance la plus rapide en Inde, et elle fait partie de la poignée d'entreprises indiennes capables de desservir une clientèle mondiale, comptant parmi celle-ci Airbus, Boeing, Collins Aerospace, Safran, Eaton, Honeywell Aerospace, Bombardier, Dassault, et d'autres. Aequs continue de consolider la chaîne d'approvisionnement et d'adopter des technologies de pointe pour renforcer son écosystème.

En ce moment, Aequs Aerospace présente cet écosystème unique primé au salon Aero India 2019, dans le hall C, sur le stand 2.7.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 18:00 et diffusé par :