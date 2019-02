Quectel pave la voie à la 5G en 2019 avec des modules commerciaux 5G munis du nouveau modem 5G Qualcomm Snapdragon





Les modules RG500Q/RG510Q et RM500Q/RM510Q pour la 5G sont conçus pour les applications d'entreprise et les applications à large bande mobile, comme l'accès sans fil fixe, les points d'accès sans fil pour appareils mobiles et les ordinateurs fonctionnant en permanence, ainsi que pour les applications de sécurité publique et de surveillance

SHANGHAI, 21 février 2019 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Quectel), le fournisseur mondial de premier plan de modules pour l'IdO, annonce aujourd'hui ses modules commerciaux pour l'IdO de 5G munis du modem X55 5G Qualcomm® Snapdragontm et ses modules antennes disposant d'un émetteur-récepteur RF intégré, d'un RFFE (RF Front-End) et d'éléments d'antenne de Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated. Conforme aux spécifications 3GPP R15 et capable de fonctionner tant en mode 5G SA (standalone) qu'en mode NSA (non-standalone), les modules 5G nouvellement lancés de Quectel, soit le RG500Q/RG510Q et le RM500Q/RM510Q, sont conçus pour les applications d'entreprise et les applications à large bande mobile, comme l'accès sans fil fixe et les points d'accès sans fil pour appareils mobiles, ainsi que pour les applications de sécurité publique et de surveillance.

Conçu en format LGA, le modèle RG500Q prend en charge la 5G NR inférieure à 6 GHz, alors que le modèle RG510Q prend en charge tant les bandes de fréquences mmWave que celles inférieures à 6 GHz. Les deux modules prennent aussi en charge la LTE de catégorie 12 ou supérieure et disposent de capacités GNSS intégrées; ils ciblent les régions de l'Asie-Pacifique, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Amérique du Nord. Conçu en format M.2, le modèle RM500Q prend en charge la 5G NR inférieure à 6 GHz, alors que le modèle RM510Q prend en charge tant les bandes de fréquences mmWave que celles inférieures à 6 GHz. Les deux modules prennent également en charge la connectivité LTE de catégorie 22 avec GNSS et eSIM intégrés. Les modèles RM500Q et RM510Q sont parfaits pour les appareils mobiles déployés à l'échelle mondiale, dont les ordinateurs de type ACPC (Always Connected PC), les assistants personnels industriels et les passerelles mobiles.

Les modules RG500Q et RM500Q 5G pour les bandes de fréquences inférieures à 6 GHz que Quectel fabrique seront présentés lors du MWC19 de Barcelone au kiosque 5C11 de Quectel et à celui de Qualcomm, qui porte le numéro 3E10.

Vous trouverez l'intégralité du communiqué dans le site Internet de Quectel : https://www.quectel.com/infocenter/news/459.htm.

À propos de Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions est le principal fournisseur au monde de modules 5G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) et GNSS. Étant un fournisseur professionnel de modules cellulaires et un développeur de technologies propres à l'IdO, Quectel est en mesure d'offrir un service centralisé pour les modules cellulaires de type IdO. Les produits de Quectel ont été largement appliqués aux champs IdO/M2M, notamment dans les domaines du paiement intelligent, de la télématique et du transport, de l'énergie intelligente, de la ville intelligente, de la sécurité, de la passerelle sans fil, de l'industrie, des soins de santé, de l'agriculture et de la surveillance environnementale. Pour obtenir plus d'information, visitez le site Web de Quectel, ainsi que les pages LinkedIn, Facebook et Twitter.

Qualcomm Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Qualcomm et Snapdragon sont des marques de commerce de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

media@quectel.com

SOURCE Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 17:45 et diffusé par :