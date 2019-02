Le bien-être de l'enfant avant tout!





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des garderies privées du Québec (AGPQ) accueille favorablement l'annonce du Ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, d'accélérer le développement des places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance. « Ce type d'annonce envoie un message clair à l'effet que les services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés sont une priorité pour le nouveau gouvernement » déclare Samir Alahmad, président de l'AGPQ.

En ce sens, l'AGPQ tend la main au gouvernement et demande que son réseau contribue davantage pour atteindre les objectifs de développement, et ce, le plus rapidement possible.

Toutefois, l'AGPQ demande au Ministère de la Famille de bien évaluer la pertinence des places qui sont autorisées depuis 2011 et de s'assurer qu'elles continuent toujours à répondre au besoin actuel. Dans le cas contraire, l'AGPQ demande que les places en surplus soient redistribuées à des endroits où il y a un réel besoin pour les parents.

Développement des maternelles 4 ans

En ce qui concerne les maternelles 4 ans, l'AGPQ réitère sa position à l'effet que les enfants et leurs parents sont mieux servis dans le réseau des services de garde éducatifs que dans les écoles.

Si nous comparons une journée type dans les maternelles 4 ans et une journée type dans un service de garde de qualité, on se rend compte que les enfants ne sont pas mieux à l'école. En effet, il y a dans les 2 systèmes : des périodes de jeux libres, des activités pédagogiques, des périodes de repas et de repos. C'est exactement la même chose, sinon mieux en service de garde.

Notre dévoué personnel, diplômé exclusivement en éducation à la petite enfance, est très qualifié pour assumer toutes ces tâches, et ce, sans compromis.

On sait déjà que les enfants s'épanouissent mieux dans de petites installations de 80 places maximum que dans des institutions qui comptent facilement 500 et plus d'élèves de tous âges.

Un autre élément important à considérer est la proximité. Dans les garderies, tout le personnel connaît tous les enfants par leurs prénoms. Il en est de même pour les noms des parents. En garderie, on connaît même la réalité familiale de chaque enfant.

En garderie, les parents peuvent venir voir leurs enfants en tout temps pendant la journée. Ils peuvent aussi téléphoner au service de garde comme ils veulent pour avoir des nouvelles de leurs enfants, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans une école. Cette tranquillité d'esprit est très importante pour les parents.

Un autre élément important qu'il ne faut pas oublier est la difficulté de développement dans les écoles à cause du manque d'espace et de ressources humaines.

Il existe plusieurs autres avantages en faveur des services de garde mais la liste est trop longue pour tout énumérer dans ce communiqué.

L'AGPQ demande au gouvernement d'agir avec beaucoup de prudence dans le développement des classes de maternelles 4 ans dans les écoles. Il ne faut pas développer plus de places que nécessaire dans chaque secteur car les conséquences seront néfastes tant pour les écoles que pour les services de garde.

En 1997, le Québec s'est doté d'un réseau subventionné de services de garde éducatifs à l'enfance. Ce réseau qui offre des places de qualité est unique en Amérique du nord et fait l'envie de beaucoup de gouvernements, d'intervenants et de parents.

En terminant, l'AGPQ veut rappeler au gouvernement que le réseau des services de garde à la petite enfance a fait ses preuves. Il a été bâti collectivement par une société qui a à coeur le bien-être de ses enfants. Il a été réalisé avec énormément de ressources humaines et financières. Il ne faut surtout pas le fragiliser. Au contraire, il faut continuer à le mettre à contribution.

Association des garderies privées du Québec (AGPQ)

À propos de l'AGPQ

L'Association des garderies privées du Québec (AGPQ) est la plus grande instance nationale et la plus représentative des garderies privées subventionnées du Québec. Son leadership s'étend sur tout le réseau : membres et non membres. L'AGPQ a été fondée en 1973, afin de promouvoir, favoriser, développer et améliorer la qualité des services de garde éducatifs pour les enfants et les familles du Québec; d'assurer le libre choix des parents et la pérennité du réseau; protéger, défendre et représenter les droits de ses membres; informer ses membres, formuler des recommandations et les promouvoir auprès des instances gouvernementales et organismes partenaires ainsi que valoriser le perfectionnement et le développement du personnel en milieu de garde.

