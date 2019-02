Ultivue élargit sa présence mondiale en inaugurant sa filiale européenne Ultivue EMEA Srl





Ultivue, développeur de tests de quantification et de quantification de biomarqueurs tissulaires pour les laboratoires de pathologie et de recherche translationnelle, a annoncé aujourd'hui avoir élargi son empreinte commerciale avec l'inauguration d'une filiale à 100 % européenne et a nommé Luigi Pirovano au poste de directeur général. M. Pirovano est un dirigeant international riche d'une expérience considérable en matière de gestion des activités européennes de diagnostic et des sciences de la vie. Il sera responsable de la gestion de la nouvelle filiale, Ultivue EMEA Srl, située à Milan, en Italie.

« La création d'une filiale européenne constitue une excellente structure de soutien pour le développement des activités commerciales d'Ultivue dans toute l'Europe et s'engager fortement et efficacement auprès de la communauté biomédicale », a déclaré Philippe Mourere, vice-président principal des opérations commerciales d'Ultivue. « Ultivue va capitaliser sur le succès avéré de Luigi pour diriger les activités des sciences de la vie et de diagnostic afin de continuer à stimuler l'exécution sans faille de son plan commercial ».

Luigi Pirovano a plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de la réglementation, du développement commercial, des opérations commerciales et de la gestion générale. Avant de rejoindre Ultivue, M. Pirovano a occupé divers postes de direction en Europe, tout récemment il a occupé le poste de directeur général chez Advanced Cell Diagnostics acquis par Bio-techne en 2016 et chez Panomics Inc., acquis par Affymetrix en 2008. Auparavant, M. Pirovano a occupé pendant plus de 20 ans le poste de directeur général pour l'Italie chez Bio Rad Laboratories, un concepteur mondial de produits destinés aux marchés de la recherche en sciences de la vie et du diagnostic clinique.

« Ultivue EMEA est une organisation pleinement opérationnelle avec une présence scientifique et commerciale directe au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en France et en Italie. Je me réjouis à l'idée de diriger les activités d'Ultivue en Europe et, en coopération avec la formidable équipe européenne déjà en place, je m'engage pleinement à fournir une assistance et une expérience utilisateur d'excellence à nos clients et à nos collaborateurs scientifiques », a déclaré Luigi Pirovano, directeur général d'Ultivue EMEA.

Ultivue EMEA se félicite de l'occasion de rencontrer la communauté biomédicale lors du prochain congrès Next Gen sur l'immuno-oncologie à Londres, au Royaume-Uni, du 14 au 15 mars 2019.

À propos d'Ultivue

En développant un ensemble unique de nouveaux réactifs exclusifs utilisés à la fois pour la découverte de biomarqueurs (contenu plus élevé, faible débit) et pour une utilisation translationnelle (contenu plus faible, haut débit), Ultivue relie les informations issues de la recherche au laboratoire de pathologie. Les tests multiplex UltiMappertm d'Ultivue appliqués aux prélèvements de biopsie de tissus permettent la quantification simultanée de plusieurs biomarqueurs avec une résolution spatiale sous-cellulaire et s'intègrent parfaitement dans les flux de travaux IHC traditionnels. Les chercheurs translationnels et cliniques exploitent les tests UltiMappertm pour élucider une biologie complexe et apporter la preuve de leur utilité clinique sous la forme d'outils de recherche en médecine de précision. Ultivue élargit son portefeuille de produits de dosage UltiMappertm et son menu de services de recherche contractuelle pour fournir un ensemble complet de solutions en médecine personnalisée en matière de recherche en oncologie et pour se focaliser sur d'autres domaines de recherche thérapeutique.

Ultivue est basée à Cambridge, Massachusetts. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ultivue.com

Destiné uniquement à la recherche. Non destiné à des procédures de diagnostic.

