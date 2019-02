Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec alloue plus de 1,1 M$ au festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au 20e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui se déroule jusqu'au 3 mars 2019.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 1 125 000 $ pour soutenir cet événement.

Le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, véritable événement phare de la métropole, accueille des milliers de festivaliers venus profiter pleinement des joies hivernales. Par l'intermédiaire des arts de la scène, des arts numériques, de la gastronomie et des activités familiales extérieures, MONTRÉAL EN LUMIÈRE anime le Quartier des spectacles pendant onze jours.

Le ministère du Tourisme consent une aide financière de 560 000 $, qui provient du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. À cette contribution s'ajoute un montant de 500 000 $ issu du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, lequel est administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde pour sa part une somme de 45 000 $ par l'intermédiaire du Programme d'aide à la diffusion en variétés, volet 1 - Événements nationaux et internationaux. Enfin, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse une somme de 20 000 $ par le truchement du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région, qui comporte une mesure liée à la promotion des aliments du Québec.

Citations :

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE. En plus de diversifier l'offre touristique de la région de Montréal, cet événement contribue à dynamiser le centre-ville de la métropole, en y apportant chaleur et couleur en cette période hivernale. J'invite donc les visiteurs à y participer avec entrain et à profiter pleinement des différents attraits touristiques qui leur sont proposés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Voilà déjà vingt ans que MONTRÉAL EN LUMIÈRE réchauffe l'hiver montréalais avec une grande diversité d'activités qui contribuent au dynamisme culturel et à l'attractivité de la métropole. Cette grande fête urbaine offre un rayonnement aux artistes et aux chefs québécois qui profitent de cette vitrine d'exception pour mettre en valeur leur savoir-faire. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Rendez-vous culturel effervescent et dynamique, le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE est un exemple convaincant de l'envergure et de l'originalité des événements auxquels sont conviés les Québécois. Ce festival de calibre international représente une occasion parfaite pour apprécier la qualité et la vitalité de l'offre culturelle de Montréal. Je félicite et remercie l'équipe organisatrice et les organisations culturelles de toutes disciplines qui participent à son succès. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Je suis fier d'appuyer une organisation qui participe à l'effervescence gastronomique contribuant à la renommée de la métropole. Façonnée par la créativité et la passion des chefs et des artistes de la table, notre gastronomie, toujours en évolution, constitue un excellent moteur de développement pour le secteur bioalimentaire. Elle suscite la curiosité des visiteurs et nourrit notre fierté collective. MONTRÉAL EN LUMIÈRE nous fournit une merveilleuse occasion de célébrer la richesse de notre garde-manger et de notre savoir-faire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Liens connexes :

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementregional/Pages/appuiagroalimentaireregion.aspx

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw



Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

Ministère de la Culture et des Communications :

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 17:00 et diffusé par :