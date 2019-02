Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 - Le gouvernement du Québec accorde 7,8 millions de dollars pour le nouveau programme Québec Volontaire de LOJIQ





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, a procédé, aujourd'hui, au lancement du nouveau programme Québec Volontaire. Il était accompagné de M. Michel Robitaille, président-directeur général des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), et de M. Roger T. Duguay, président du conseil d'administration de l'Office Québec-monde pour la jeunesse (OQMJ).

Le programme Québec Volontaire, créé par l'entremise de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021, permettra à des jeunes de participer à des projets de volontariat, au Québec, au Canada ou à l'international. Le volontariat est un engagement citoyen pour une période définie qui se concrétise par une participation à un projet au bénéfice d'une communauté. Les participants recevront un soutien financier de la part de LOJIQ. Les projets porteront sur une vaste variété de thèmes tels que le développement durable, l'économie sociale, les droits de la personne ou encore les saines habitudes de vie et devront avoir des retombées positives pour les communautés d'accueil des volontaires.

La somme de 10 millions de dollars sera consacrée à la mise en oeuvre des cinq premières années de Québec Volontaire, une mesure structurante de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021. Le Secrétariat à la jeunesse a déjà versé une somme de 7,8 millions de dollars à la Fondation LOJIQ. Cette dernière ira, pour sa part, chercher 2,2 millions de dollars supplémentaires au cours des prochaines années. Ces sommes s'ajoutent aux 4 millions de dollars versés annuellement par le Secrétariat à la jeunesse pour les autres programmes des Offices.

Citations :

« Avec Québec Volontaire, nous voulons faire vivre aux jeunes des expériences inédites et enrichissantes qui les sortiront de leur quotidien et qui leur permettront d'élargir leurs horizons. Il y a une réelle volonté de la part des jeunes d'avoir une influence positive sur la communauté. Je suis convaincu qu'ils seront nombreux à manifester un intérêt pour ce programme. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Avec l'ambition de rejoindre quelque 3 000 participantes et participants en cinq ans, LOJIQ est fier que le Secrétariat à la jeunesse reconnaisse son expertise et qu'il lui confie la mise en oeuvre de ce nouveau programme qui vient compléter son offre de service déjà très variée pour les jeunes adultes du Québec désirant s'engager dans une expérience de mobilité. La particularité de Québec Volontaire est qu'il s'adresse à tous les jeunes de 18 à 29 ans qui ont comme principale motivation celle de s'engager dans une initiative ayant des retombées positives et concrètes dans une communauté. J'espère que ces derniers seront nombreux à saisir cette occasion et à nous contacter pour en savoir plus sur ce programme. »

Michel Robitaille, président-directeur général de LOJIQ

« Avec Québec Volontaire, notre province dispose désormais d'un formidable outil pour connecter les jeunes de 18 à 29 ans à leur pouvoir d'agir et les encourager à s'investir dans la communauté. Québec Volontaire est signe d'espoir, d'optimisme et de générosité. Il renforce la cohésion et réanime la solidarité au sein de notre société. »

Diane Hamel, présidente du conseil d'administration de la Fondation LOJIQ

