L'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement(MC) octroie le titre de fellow à des cadres de LOGISTEC Corporation et Les Compagnies Loblaw limitée





TORONTO, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Alors que l'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (AGCA) célèbre son 100e anniversaire en 2019, nous sommes heureux d'octroyer les plus grands honneurs en leadership en gestion de la chaîne d'approvisionnement au Canada, le titre de fellow de l'AGCA, à deux visionnaires chevronnés de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cette année, les lauréats sont Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction, LOGISTEC Corporation de Montréal et Robert Wiebe, chef de l'administration, Les Compagnies Loblaw limitée de Toronto.

« ?À l'occasion de 100e anniversaire de l'Association, je suis particulièrement honoré de reconnaître nos fellows de l'AGCA 2019 pour leur leadership visionnaire et inspirant?», a indiqué Christian Bughagiar, président et chef de la direction de l'AGCA. «?Ayant toujours misé sur le changement et l'innovation pour faire avancer leur entreprise, la profession et notre économie canadienne, Madeleine Paquin et Robert Wiebe incarnent l'excellence en leadership en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ils sont de vrais leaders qui établissent les normes de notre profession et qui tracent la voie aux futurs leaders canadiens en gestion de la chaîne d'approvisionnement.?»

Fellow de l'AGCA : Madeleine Paquin

En proposant la candidature de Mme Paquin en vue de l'obtention du titre de fellow de l'AGCA, Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM, a dit : «?Sa contribution exceptionnelle à l'avancement de programmes novateurs pour l'industrie et la chaîne d'approvisionnement maritimes, dont notre organisation, CargoM, témoigne de son engagement. En fait, Mme Paquin est l'un des fondateurs de CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et de transport de Montréal. Aux côtés d'influenceurs de notre secteur d'activité, comme Sylvie Vachon, chef de la direction du Port de Montréal, Mme Paquin a participé activement à la création de cette plateforme collaborative, réunissant les parties prenantes de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal autour d'objectifs communs afin d'appuyer la croissance de ce secteur clé de la ville.?»

Madeleine Paquin, C.M., est présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation depuis 1996. LOGISTEC offre des services industriels spécialisés à plus de 37 ports et 61 terminaux en Amérique du Nord, du transport maritime vers l'Arctique canadien et des services environnementaux. Avant de devenir présidente et chef de la direction de LOGISTEC, Mme Paquin avait occupé divers postes dans le secteur maritime.

Mme Paquin siège au conseil d'administration d'Air Canada et a été administratrice pour des entreprises de premier plan comme la Financière Sun Life Canada, le Canadien Pacifique et Aéroports de Montréal.

Elle a siégé au conseil ou au comité de plusieurs associations maritimes et commerciales et est membre du Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation du Québec.

Lauréate de plusieurs prix, Mme Paquin a été nommée membre de l'Ordre du Canada en 2017 pour son rôle de chef de file en matière d'innovation dans les pratiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de protection de l'environnement. La même année, elle a aussi été intronisée au International Maritime Hall of Fame.

«?C'est un honneur d'accepter ce prix au nom de mon équipe. Cette reconnaissance est très importante pour nous tous chez LOGISTEC. Nous sommes fiers de participer activement au soutien des chaînes d'approvisionnement solides. Mais plus important encore, il s'agit d'un appui à l'impact positif de notre travail collectif visant à renforcer les capacités de l'économie canadienne?», a dit Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction, LOGISTEC.

Fellow de l'AGCA : Robert Wiebe

Galen Weston, président exécutif du conseil, Les Compagnies Loblaw limitée, a appuyé la nomination de M. Wiebe en disant : «?Selon moi, le nom de Rob figure sur la liste courte et impressionnante de ceux et celles qui ont contribué à bâtir notre entreprise vieille d'un siècle. Au cours des trois dernières décennies, ses contributions ont aidé à Loblaw à devenir une organisation moderne et prête pour l'avenir grâce à une chaîne d'approvisionnement et une feuille de route en matière de prises de décision qui a su résister à l'épreuve du temps.?» M. Weston a jouté, «?De toute évidence, en tant que plus important détaillant au Canada, notre chaîne d'approvisionnement est vitale. Le fait que deux générations de notre entreprise familiale aient compté sur les conseils et la bonne gestion de Rob pour assurer le bon fonctionnement de notre chaîne d'approvisionnement en dit long.?»

M. Wiebe s'est d'abord joint à Loblaw en 1984 à titre d'assembleur de commandes à temps partiel et, en 2017, a été nommé chef de l'administration pour Les Compagnies Loblaw limitée et, à ce titre, est responsable de la chaîne d'approvisionnement, des technologies de l'information, des opérations à l'entrepôt central et de la mise en marché, de la gestion des processus commerciaux de l'entreprise et du groupe d'approvisionnement de l'entreprise.

Chez Loblaw, le dévouement de M. Wiebe envers la profession s'est manifesté de nombreuses façons : il a créé le programme de Loblaw 50 en 5 qui offre de la formation aux futurs leaders de la gestion de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la conférence et le comité des femmes en gestion de la chaîne d'approvisionnement qui ont été conçus pour accroître le nombre de femmes à tous les niveaux de la gestion de la chaîne d'approvisionnement chez Loblaw.

Ardent défenseur des programmes de responsabilité sociale d'entreprise chez Loblaw, M. Wiebe a joué un rôle déterminant dans les initiatives visant à réduire l'empreinte carbone au sein de l'industrie de la chaîne d'approvisionnement en appuyant les progrès technologiques.

«?Je suis honoré de recevoir ce titre qui est un reflet direct de l'impact qu'a eu mon équipe sur la logistique des chaînes d'approvisionnement au Canada. Au fil des ans, nous avons revitalisé un des réseaux les plus importants et les plus complexes du Canada, un réseau qui, d'une façon ou d'une autre, touche des millions de Canadiens et Canadiennes chaque jour. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli et de tout ce que ce titre signifie?», a dit Robert Wiebe, chef de l'administration, Les Compagnies Loblaw limitée.

L'AGCA célèbrera les réalisations de Mme Paquin et de M. Wiebe lors du gala de remise des prix de l'AGCA qui se tiendra durant le Congrès national de l'AGCA à Montréal le 30 mai 2019. Pour y participer, inscrivez-vous au conference.scma.com/Registration.

