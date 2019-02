HBC ANNONCE LA FERMETURE DE LA DIVISION DÉCO DÉCOUVERTE AU CANADA ET DE JUSQU'À 20 MAGASINS SAKS OFF 5TH AUX ÉTATS-UNIS





HBC (TSX : HBC) a annoncé aujourd'hui la fermeture des magasins Déco Découverte et Home Outfitters au Canada. Elle a également annoncé qu'elle procédait à l'examen complet de ses 133 magasins Saks OFF 5TH et qu'elle prévoyait en fermer jusqu'à 20 aux États-Unis. Ces mesures font partie du plan stratégique de la Compagnie visant à réduire les coûts, à simplifier les activités et à améliorer la rentabilité globale.

« La rationalisation de notre portefeuille d'activités de détail nous permet de nous concentrer davantage sur nos activités offrant les plus grandes possibilités de croissance. La cession de Gilt, le redimensionnement de Lord & Taylor, la récente fusion de nos activités commerciales européennes en Allemagne et l'annonce d'aujourd'hui illustrent les mesures stratégiques ambitieuses que nous prenons pour assurer le succès à long terme de HBC », a mentionné Helena Foulkes, chef de la direction de HBC. « Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une triste nouvelle pour nos associés. Nous sommes reconnaissants des efforts constants qu'ils déploient pour servir nos clients et, dans la mesure du possible, nous tenterons de trouver aux membres des équipes touchées des occasions d'emploi au sein de HBC », a-t-elle ajouté.

Les magasins Home Outfitters et Déco Découverte devraient fermer leurs portes en 2019. Des magasins La Baie d'Hudson, qui acceptent les cartes-cadeaux Déco Découverte et qui offrent des articles pour la maison de classe mondiale, sont présents dans la majorité des marchés touchés par ces fermetures. L'examen et la rationalisation du réseau de magasins Saks OFF 5TH permettent à la Compagnie de mettre l'accent sur ses meilleurs magasins et sur le site saksoff5th.com.

Une fois terminées, les fermetures devraient favoriser légèrement le BAIIDA ajusté.

À propos de HBC

HBC est un détaillant à exploitation diversifiée dont la stratégie vise principalement à rehausser le rendement de ses magasins de premier plan et de leur offre omnicanal et à dégager de la valeur de son portefeuille immobilier. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Son portefeuille se compose de chaînes comptant 350 magasins et plus de 45 000 employés dans le monde. Chacune de ces chaînes offre un assortiment distinct de produits, des articles de luxe aux articles de mode à prix réduit, en passant par les articles de marques renommées. En Amérique du Nord, les activités principales de HBC comprennent les chaînes Saks Fifth Avenue, La Baie d'Hudson, Lord & Taylor et Saks OFF 5TH.

HBC a également investi des sommes considérables dans la création de coentreprises. Elle a conclu une entente avec la société Simon Property Group Inc. pour former HBS Global Properties, qui détient des actifs immobiliers aux États-Unis. Au Canada, elle s'est jointe à la société de placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC. En outre, HBC a formé avec la firme SIGNA Retail Hodldings des coentreprises immobilières et commerciales en Europe.

Énoncés de nature prospective

Certaines déclarations du présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant l'échéancier prévu pour la fermeture des magasins Déco Découverte et Home Outfitters, le nombre prévu de magasins Saks OFF 5TH devant être fermés, les réductions de coûts et les occasions stratégiques anticipées, les prévision d'amélioration de la rentabilité du BAIIDA ajusté, et d'autres énoncés ne portant pas sur des faits historiques sont de nature prospective. Souvent, mais pas toujours, des déclarations prospectives peuvent être identifiées comme telles par l'utilisation de terminologie prospective, tels des mots comme « peut », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « pouvoir », « devoir », « prévision », « attente », « anticipation », « continuer » ou par la forme négative de ces termes, des variantes de ces termes ou encore des termes similaires. Quoique HBC estime que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur des informations et des hypothèses qui sont actuelles, raisonnables et complètes, ces déclarations sont par leur nature sujettes à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire que les résultats finalement observés diffèrent sensiblement des attentes et des plans de la direction, tels que ceux-ci ont pu être stipulés dans de telles déclarations prospectives pour un ensemble de raisons, dont certaines sont indépendantes de la volonté de HBC et dont les effets sont difficiles à prévoir. Pour toute information complémentaire sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire que les résultats réels de HBC soient différents des attentes actuelles, on se référera à la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de HBC datée du 4 mai 2018 (en anglais seulement), ainsi qu'aux autres documents publiés par HBC, qui sont accessibles sur les sites www.sedar.com et www.hbc.com. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de HBC à la date de publication du présent communiqué et, de ce fait, elles peuvent être modifiées après cette date. À l'exception de ce qui peut être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, HBC est dégagée de toute obligation de mise à jour ou de révision de toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse, en conséquence d'une nouvelle information, d'événements futurs ou de tout autre facteur. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas accorder une fiabilité indue à de telles déclarations prospectives.

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 16:10 et diffusé par :