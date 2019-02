Projet de loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire - Une étape à la fois





QUÉBEC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec accueille le dépôt du projet de loi 12 - Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre l'encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées - par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ce matin.

C'est un pas dans la bonne direction vers la clarification du droit à la gratuité scolaire. Il faut continuer à courir le marathon pour arriver au fil d'arrivée avant les dernières rencontres des conseils d'établissement de l'année !

« Il est minuit moins une. Les factures scolaires sont préparées dans les écoles au moment où on se parle et devront être approuvées par les conseils d'établissement dans les prochaines semaines. J'appelle les parlementaires à mettre la partisannerie de côté et à travailler ensemble pour adopter une loi et établir un règlement le plus rapidement possible, car les factures seront envoyées aux parents avant la fin de l'année scolaire ! Nous ne souhaitons pas voir une nouvelle action collective contre les commissions scolaires, balisons les frais chargés aux parents ! », lance Corinne Payne.

La FCPQ s'intéresse au dossier des frais chargés aux parents depuis plusieurs années et a toujours travaillé à trouver des solutions en collaboration avec ses partenaires. La Fédération consultera ses membres rapidement et sera prête à participer à la commission parlementaire, car le temps presse pour la rentrée scolaire 2019-2020.

