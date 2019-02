À l'occasion du MWC19 à Barcelone, Huawei Enterprise présentera 4 produits vedettes





Huawei Enterprise participera à l'événement pour la première fois pour faire la démonstration de quatre produits vedettes et de sa plateforme numérique pour une connectivité omniprésente et une intelligence dans tous les domaines pour les entreprises

LONDRES, 21 février 2019 /PRNewswire/ -- Hier, Huawei a annoncé que son Enterprise Business Group (Huawei Enterprise) participerait pour la première fois à la plus grande manifestation mobile au monde, le MWC19 à Barcelone. Avec pour thème « Building a Fully Connected, Intelligent World » (Créer un monde intelligent entièrement connecté), Huawei Enterprise organisera son Digital Transformation of Industries Summit, un sommet consacré à la transformation numérique des industries, fera la démonstration de quatre de ses produits phares, et dressera le portrait de sa plateforme numérique pour accélérer la transformation numérique.

Pour Qiu Heng, président du marketing à l'international chez Huawei Enterprise Business Group : « Huawei Enterprise constate une croissance robuste de ses activités, avec des recettes annuelles dépassant 10 milliards de dollars en 2018. Le MWC19 à Barcelone sera pour nous l'occasion de participer pour la première fois, et nous sommes très heureux de pouvoir y partager avec nos pairs ce que nous avons appris sur la transformation numérique. »

« Nous nous réjouissons à l'idée de faire la démonstration de la puissance transformative de la connectivité omniprésente et de l'intelligence dans tous les domaines pour le marché d'entreprise grâce à quatre de nos grands produits phares dans le monde, y compris le premier AP Wi-Fi 6 commercial au monde, le premier commutateur de centre de données fondé sur l'IA au monde, le stockage all-flash intelligent le plus rapide au monde avec OceanStor Dorado, et le premier appareil photo IA défini par logiciel au monde avec la série X. »

« Nous lancerons également notre plateforme numérique. Nous pensons qu'implémenter une plateforme numérique intégrée aux nouvelles TCI est la clé pour aider les entreprises à réaliser leur transformation numérique. »

Trois zones d'exposition de quatre produits vedettes pour démontrer tous les atouts de Huawei Enterprise dans l'intelligence et la connectivité

À l'occasion du MWC19, Huawei Enterprise fera la démonstration de quatre produits phares pour le marché de l'entreprise, soulignant comment, dans un monde interconnecté, les pouvoirs publics et les entreprises ont besoin d'une connectivité omniprésente et d'une intelligence dans tous les domaines pour répondre aux besoins des citoyens et des clients :

Le premier AP Wi-Fi 6 commercial au monde : 802.11ax est la toute dernière génération de la technologie Wi-Fi, et est connue sous le nom de Wi-Fi 6 dans le secteur. Avec ce produit, c'est la première fois que le secteur implémente dans le Wi-Fi la technologie 8x8 MU-MIMO, la technologie de multiplexage de la division de l'espace OFDMA, et la technologie de modulation et de démodulation 1024QAM. Grâce à cela, le débit d'accès total d'un seul point d'accès (AP) sans fil dépasse pour la première fois 10 Gbps, et le nombre d'utilisateurs simultanés est multiplié par quatre. Outre un débit plus élevé, Wi-Fi 6 réduit la latence de réseau de 30 ms à 10 ms, ce qui répond aux exigences de faible latence des réseaux RV et d'entreprise. L'AP Wi-Fi 6 de Huawei a déjà été déployé et, grâce à la technologie d'antenne intelligente de troisième génération de Huawei et à la technologie d'interface hertzienne SmartRadio, le rayon de couverture des signaux Wi-Fi 6 est de 40 % supérieur.

Le Digital Transformation of Industries Summit de Huawei, une plateforme pour examiner les nouvelles opportunités

Huawei Enterprise entend apporter le numérique à chaque organisation pour un monde intelligent entièrement connecté. Pour examiner comment les clients peuvent répondre aux besoins du marché en évolution permanente dans une nouvelle ère du mobile et mener à bien leur transformation numérique, Huawei Enterprise organisera le Digital Transformation of Industries Summit au Théâtre B, Hall 8, Fira Gran Via le 25 février 2019 à 14 heures. Avec des clients et des partenaires mondiaux, Huawei Enterprise partagera avec le public ce qui rend possible la transformation numérique et présentera sa stratégie de plateforme numérique.

La stratégie « Platform + Ecosystem » de Huawei Enterprise a été conçue pour aider les pouvoirs publics et les entreprises à exploiter toute la puissance des TCI pour réussir dans l'économie numérique. Dans le cadre de cette stratégie, Huawei s'attache à offrir une connectivité omniprésente et une intelligence dans tous les domaines pour stimuler la croissance, l'innovation et la valeur dans ce monde numérique en évolution rapide.

Plus de 700 villes à travers le monde et 211 entreprises Fortune Global 500, dont 48 des 100 premières, ont déjà fait de Huawei Enterprise leur partenaire pour leur transformation numérique.

