Base Pair Biotechnologies annonce l'attribution d'une subvention SBIR des National Institutes of Health (NIH) suivant la procédure accélérée





Tests de dépistage des opioïdes à base d'aptamères pour diagnostiquer rapidement le syndrome d'abstinence néonatale

PEARLAND, Texas, 21 février 2019 /CNW/ - Base Pair Biotechnologies, Inc., l'Aptamer Discovery Companytm (société pionnière d'aptamères), a annoncé aujourd'hui avoir reçu du National Institute on Drug Abuse (Institut national de lutte contre l'abus de médicaments) des National Institutes of Health (Instituts nationaux de la santé) une subvention, octroyée suivant la procédure accélérée, dans le cadre du programme SBIR (recherche en matière d'innovation pour les petites entreprises). La subvention servira à mettre au point une nouvelle plateforme de détection des opioïdes et de leurs métabolites primaires chez les nouveau-nés. L'exposition aux opioïdes in utero provoque une dépendance qui, à la naissance, entraîne le syndrome d'abstinence néonatale, c'est-à-dire un sevrage sévère. On sait que plus de 2 % des quatre millions de bébés nés chaque année aux États-Unis -- le nombre réel est probablement plus élevé -- sont touchés. Le diagnostic immédiat, après la naissance, permettra un traitement rapide. Actuellement, le processus consiste à effectuer des tests seulement si les symptômes se manifestent avant la sortie de l'hôpital ou du centre de naissance, encore qu'il en résulte une réadmission à l'unité de soins intensifs néonataux et des complications médicales.

Vicki Singer, présidente et chef de la direction de Base Pair, a commenté : « Le fardeau économique de l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis dépasse 80 milliards de dollars par an, mais trop peu de personnes sont au fait de ces victimes innocentes. Plus de 80 000 nouveau-nés, chaque année, sont touchés, ce qui multiplie par huit le nombre de séjours à l'hôpital chez les nouveau-nés et coûte vingt fois cher, sans parler des douleurs et souffrances inutiles. »

Les aptamères sont de petites molécules d'ADN ou d'ARN à simple brin, identifiées et fabriquées in vitro, qui se replient pour donner la forme qui convient à leur cible, comme une clé correspond à une serrure. « La méthode brevetée de Base Pair, qui permet le multiplexage du processus de découverte d'aptamères, amène la société à identifier simultanément des aptamères pour des dizaines de cibles », a expliqué Bill Jackson, fondateur et scientifique en chef. « Bien qu'il soit difficile pour les anticorps de distinguer les médicaments à petites molécules étroitement apparentées, nous adaptons la sélection de manière à pouvoir identifier les aptamères spécifiques que nous voulons isoler. »

À propos de Base Pair Biotechnologies

Base Pair, soutenue par des fonds providentiels, est une société découvreuse d'aptamères située près de Houston, à proximité des principaux centres médicaux. Sa mission, qui est d'infléchir durablement le cours des choses en créant de nouveaux agents d'affinité qui renforcent les soins de santé et protègent la planète, l'ont amenée à se doter d'une vaste expertise dans le développement d'aptamères qui reconnaissent les petites molécules. Par ailleurs, la société a également réussi à développer des cibles protéiques, virales et cellulaires. S'appuyant sur un modèle de service hautement consultatif, Base Pair, qui bénéficie d'une vaste capacité technique, tire parti également d'une expérience commerciale de grande envergure pour répondre aux besoins de ses clients. Pour tout complément d'information, communiquez avec Vicki Singer (Ph.D.), présidente et chef de la direction, au (832) 230-5518, à l'adresse courriel info@basepairbio.com ou consulter notre site Web www.basepairbio.com.

