"ABBA We Love You Forever": le nouvel opus de Crea Records





Peu de gens sur cette Terre peuvent dire qu'ils n'ont jamais entendu parler d'ABBA. ABBA, ce sont non seulement les magnifiques voix d'Agnetha Fältskog et d'Anni-Fried Lyngstad, mais aussi les musiciens Björn Ulvaeus et Benny Andersson, qui ont composé les plus merveilleuses des chansons, pleines de charme et d'élégance, si belles qu'elles sont devenues inoubliables et résonneront à jamais dans notre mémoire.

Pour la chanteuse-compositrice danoise Lecia Jonsson, qui figure au classement BILLBOARD Hot 100, ABBA a été bien plus qu'une inspiration. Lecia a partagé le même univers mélodique qu'ABBA, que l'on reconnaît dans les nombreux enregistrements du duo LECIA & LUCIENNE. Par la suite, en tant que membre d'un autre duo, LABAN, Lecia entre au BILLBOARD HOT 100 aux États-Unis; elle a vendu plus d'1,5 million d'albums dans 48 pays à travers le monde.

Ce qui fait l'identité de Lecia, c'est la pureté de sa voix et son grand talent de compositrice de magnifiques chansons à la subtile mélodie. Si quelqu'un devait écrire une chanson en hommage à la musique d'ABBA, Lecia est incontestablement cette personne.

En association avec le producteur Sten Lindegaard, MoveOver, un groupe groupe formé par Lecia, enregistre et interprète actuellement la chanson.

En plus de Lecia, le groupe comprend également plusieurs autres artistes, dont Lucienne Holritz, son ancienne partenaire de duo.

Les paroles d'"ABBA We Love You Forever" tournent autour de la jeunesse, de vivre sa vie en écoutant la musique d'ABBA, de tomber amoureux, de l'espoir de rencontrer le grand amour, de se laisser emporter par "Dancing Queen" et d'adorer "FERNANDO", le combattant espagnol de la liberté.

Si la chanson capte bien les sonorités du légendaire quatuor suédois, il n'en est pas une copie. Faisant habilement et élégamment référence à diverses chansons d'ABBA, les paroles combinent avec un grand naturel des chansons composées avec amour et une superbe mélodie: une magnifique composition entre en scène.

Titre: "ABBA We Love You Forever"/Single

Paroles et musique: Lecia Jonsson

Artiste: MoveOver

MoveOver/chant: Lucienne Holritz /Lecia Jonsson

Producteurs: Sten Lindegaard/Lecia Jonsson

Date prévue de sortie: 21 février 2019

Label: CreaRecords/www.crearecords.com

Clip vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=DVIXrCV-aDM

Pour télécharger la chanson, rendez-vous sur: www.iTunes.com/www.Spotify.com et al.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

