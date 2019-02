Universal Laser Systems maximise la compatibilité des matériaux avec sa nouvelle plateforme ULTRA 9





L'utilisation croissante de matériaux de pointe dans les applications industrielles, allant de l'aérospatiale aux dispositifs médicaux, suscite un besoin croissant d'innovation dans la technologie de conversion des matériaux. Les développements dans le traitement au laser visent à dépasser les limites des technologies existantes et à repousser les frontières en matière d'utilisation des matériaux. À cette fin, Universal Laser Systems vient de lancer une plateforme dotée de capacités sans précédent de traitement des matériaux.

La nouvelle plateforme ULTRA 9 est conçue pour effectuer le découpage au laser, l'ablation au laser et la modification de surface au laser. Lorsqu'elle est configurée avec la technologie brevetée MultiWave Hybridtm, elle peut combiner l'énergie laser jusqu'à trois longueurs d'onde [(9,3 µm (CO 2 ), 10,6 µm (CO 2 ) et 1,06 µm (fibre)] en contrôlant indépendamment chaque composante spectrale du faisceau. L'utilisateur peut sélectionner la longueur d'onde ou la combinaison de longueurs d'onde idéales en fonction du matériau, permettant une souplesse maximale du processus.

MultiWavetm n'est que l'une des caractéristiques qui font d'ULTRA 9 une solution de traitement complète. Des fonctionnalités avancées telles que le positionnement de haute précision du faisceau, la mise au point automatique, la détection des collisions et la planification de trajectoire intelligente, en font l'outil idéal pour les applications de fabrication, de recherche et de développement, de recherche universitaire et de prototypage. Grâce à sa polyvalence, la plateforme est efficace pour la gamme la plus large possible de matériaux, incluant notamment les films, les tissus industriels, les plastiques techniques, les adhésifs de laminage, les mousses et les composites de fabricants mondiaux tels que 3M, DuPont, Henkel, Rogers, SABIC et Saint-Gobain.

Pour en savoir plus sur la plateforme ULTRA 9, rendez-vous sur https://www.ulsinc.com/products/platforms/ultra-9.

À propos d'Universal Laser Systems, Inc.

Universal Laser Systems, Inc. (ULS) est un fabricant mondial de solutions de traitement par laser des matériaux, dont la volonté est d'innover et de faire progresser les technologies appliquées de laser CO 2 et à fibre. Par le biais du développement de sources laser, de logiciels et de dispositifs de diffusion du faisceau, ainsi que de recherches étendues dans le domaine du traitement des matériaux par laser, ULS propose à ses clients des solutions laser innovantes, rentables et souples pour répondre à leurs besoins actuels et futurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ulsinc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 15:20 et diffusé par :